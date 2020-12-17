Депутаты рассмотрят 18 декабря в первом чтении законопроект "О туризме"

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва состоится 18 декабря. Об этом БЕЛТА сообщили в Палате представителей.

В первом чтении законодатели намерены рассмотреть законопроект "О туризме". Во втором чтении - "Об изменении законов по вопросам медиации", "Об изменении Закона "О единой государственной системе регистрации и учета правонарушений", "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", "Аб змяненнi Закона "Аб афіцыйных геральдычных сімвалах".

В этот же день состоится заседание четвертой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва. "Планируется к рассмотрению более 20 вопросов повестки дня", - добавили в пресс-службе верхней палаты парламента.-0-