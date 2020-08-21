Депутаты рассмотрят проекты КоАП и ПИКоАП во втором чтении на осенней сессии

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты рассмотрят проекты новых КоАП и ПИКоАП во втором чтении на осенней сессии, заявила сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Светлана Любецкая, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас законопроекты готовятся ко второму чтению. Планируется, что они будут рассмотрены на осенней сессии", - сказала Светлана Любецкая.

По ее словам, над проектами новых КоАП и ПИКоАП ведется интенсивная работа. "Постоянной комиссией по законодательству проводятся заседания рабочих групп, чтобы проработать те вопросы, которые поступили в ходе работы депутатов в округах, предложения и замечания, поступившие от граждан в письменном виде, от представителей общественных организаций, от различных сообществ, которые заинтересованы в правильном правоприменении этой сферы законодательства. Сегодня в основном ведется работа над общей частью КоАП. Уже проработаны базовые принципы и понятия, которыми будут далее руководствоваться правоприменители", - отметила парламентарий.

/Будет дополнено/.-0-

Фото Палаты представителей