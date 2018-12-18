Депутаты рассмотрят в первом чтении проекты бюджета на 2019 год и обновленного НК

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей рассмотрит сегодня в первом чтении проекты республиканского бюджета на 2019 год и обновленного Налогового кодекса, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 декабря заслушал доклад об окончательных вариантах проектов Налогового кодекса и закона о бюджете Республики Беларусь на 2019 год. Глава государства потребовал, чтобы при бюджетном планировании на 2019 и последующие годы закладывались только необходимые расходы, без расточительства и зазоров.

"Нулевое чтение" главных финансовых документов страны состоялось также накануне. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко отметил, что проекты бюджета и новой редакции Налогового кодекса подготовлены правительством при активном участии депутатского корпуса. К настоящему времени они доработаны с учетом поручений главы государства.

Во время "нулевого чтения" руководители рабочих групп, созданных для подготовки проекта Налогового кодекса, представили итоги их работы. Министр финансов Максим Ермолович проинформировал об основных положениях проекта республиканского бюджета на 2019 год.

После докладов парламентарии и представители профильных министерств обсудили проекты главных финансовых документов страны. В заседании принимали участие премьер-министр Сергей Румас, председатель Совета Республики Михаил Мясникович, члены правительства, сенаторы.

Как сообщалось, изменениями и дополнениями в Налоговый кодекс занимались три рабочие группы: межведомственная при Министерстве финансов, постоянно действующая при Совете Министров, а также созданная при Совете Республики.-0-