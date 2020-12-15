Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект "О государственной службе"

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва состоится 16 декабря. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

В первом чтении законодатели намерены рассмотреть законопроекты "О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь", "Об изменении законов" (по вопросам социальных нормативов и минимальной заработной платы), "О государственной службе", "Об изменении Закона Республики Беларусь "О Следственном комитете Республики Беларусь". Во втором чтении - "Об изменении законов по вопросам исполнительного производства", "Об изменении законов по вопросам хозяйственных обществ", "Об изменении Закона Республики Беларусь "О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь".

В первом и втором чтении будет рассмотрен законопроект "О снятии заявлений Республики Беларусь к Конвенции об обмере судов внутреннего плавания". Перечнем вопросов предусмотрена также ратификация международного договора - "О ратификации Соглашения об учреждении и функционировании Сетевого университета Содружества Независимых Государств".-0-