Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект "Об изменении законов по вопросам медиации"

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва состоится 10 декабря. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

В первом чтении законодатели намерены рассмотреть законопроект "Об изменении законов по вопросам медиации". Во втором чтении - "Об изменении законов по вопросам научной, научно-технической и инновационной деятельности", "Об изменении Кодекса о недрах", "Об изменении Закона "О государственных символах Республики Беларусь", "Об изменении Закона "Об идентификации, регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения", а также "Об изменении законов по вопросам рекламы", "Об изменении Закона "О совместном домовладении", "Об изменении Закона "Об оперативно-розыскной деятельности".

Перечнем вопросов предусмотрена также ратификация международных договоров - "О ратификации Соглашения об учреждении и функционировании Сетевого университета Содружества Независимых Государств", "О ратификации Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза".

Кроме того, будут рассмотрены вопросы "О Декрете Президента от 7 декабря 2020 г. №5 "О награждении государственными наградами Республики Беларусь" и "О Декрете Президента от 16 ноября 2020 г. №4 "Об изменении Декрета Президента Республики Беларусь".-0-