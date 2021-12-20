Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект об оказании психологической помощи

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва состоится 21 декабря. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

В первом чтении законодатели намерены рассмотреть законопроекты "Аб змяненні законаў па пытаннях культуры", "Об изменении кодексов", "Об изменении Закона Республики Беларусь "Об оказании психологической помощи", "Об изменении Закона Республики Беларусь "Об архивном деле и делопроизводстве в Республике Беларусь", "Об изменении Закона Республики Беларусь "О племенном деле в животноводстве".

Во втором чтении планируется рассмотреть законопроекты "Об изменении законов" (по вопросам налогообложения), "О республиканском бюджете на 2022 год", "Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании", "Об изменении законов по вопросам профилактики правонарушений", "О государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь", "Об изменении законов по вопросам охраны окружающей среды и природопользования".

Перечнем вопросов предусмотрена также ратификация международного договора - "О ратификации Соглашения о Совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил государств - участников Содружества Независимых Государств".-0-