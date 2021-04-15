Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроекты о туризме и адвокатской деятельности

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание пятой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва состоится 16 апреля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

В первом чтении законодатели намерены рассмотреть законопроекты "О туризме", "Об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности", "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности".

Во втором чтении планируется рассмотреть законопроекты "О недопущении реабилитации нацизма", "Об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму", "Об изменении Закона Республики Беларусь "О массовых мероприятиях в Республике Беларусь", "Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь", "Об изменении Закона Республики Беларусь "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органа государственной охраны".

Также на второе чтение выносятся законопроекты "Об изменении Закона Республики Беларусь "Об электросвязи", "Об изменении законов по вопросам трудовых отношений" и "Об изменении законов по вопросам средств массовой информации". -0-