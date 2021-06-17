Депутаты ратифицировали рамочное соглашение между Беларусью и Фондом ОПЕК

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты a href="/society/view/deputaty-podderzhali-popravki-v-zakony-po-voprosam-zaschity-suvereniteta-i-konstitutsionnogo-stroja-446324-2021/" target="_blank" rel="nofollow">на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли законопроект "О ратификации Рамочного соглашения между Республикой Беларусь и Фондом международного развития ОПЕК", передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект внесен в Палату представителей Советом Министров 24 мая 2021 года. "Рамочное соглашение между Беларусью и Фондом международного развития ОПЕК было подписано 3 февраля этого года, - рассказал член Постоянной комиссии по экономической политике Александр Машкаров. - Для нас значимость этого законопроекта, действительно, существенная".

Подписание данного документа обеспечивает закрепление механизмов взаимодействия Беларуси с Фондом ОПЕК и урегулирования его инвестиционной деятельности в Беларуси. Проект закона предусматривает выражение согласия Беларуси на обязательность для нее рамочного соглашения и его вступления в силу.

"Данный законопроект позволит закрепить механизм взаимодействия между нашей страной и фондом. Создаст правовую основу для деятельности Фонда международного развития ОПЕК у нас в стране. Даст возможность для реализации социально значимых и в первую очередь приоритетных проектов для социально-экономического развития нашей страны. Это в принципе основа данного законопроекта, дающая возможность в дальнейшем осуществлять инвестиционную деятельность в нашей стране, что является очень важным. Думаю, что дальнейшее конструктивное сотрудничество продолжится. Оно уже, действительно, имеет хорошую основу", - отметил парламентарий.

Фонд ОПЕК является международным финансовым институтом, созданным в 1976 году странами - членами Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК). Его деятельность осуществляется в 135 странах посредством предоставления финансирования, а также грантов для поддержки жизненно важных проектов, согласующихся с Целями устойчивого развития ООН.

По состоянию на 31 декабря 2020 года Фонд ОПЕК одобрил порядка 4 тыс. проектов, а также выделил $1 млрд на финансирование мероприятий по восстановлению и ликвидации последствий COVID-19 в развивающихся странах.

Беларусь 24 декабря 2020 года подписала с Фондом ОПЕК кредитное соглашение на сумму $20 млн на цели финансирования мероприятий в области здравоохранения (Программа неотложной помощи в сфере государственного здравоохранения, этап I).

Принятие законопроекта создаст правовые условия для привлечения и в дальнейшем дополнительных финансовых ресурсов в экономику страны в целях обеспечения реализации проектов, соответствующих приоритетам социально-экономического развития Беларуси.-0-