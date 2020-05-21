Депутаты ратифицировали соглашение Беларуси и РФ об обмене геопространственными данными

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей ратифицировала сегодня на заседании межправительственное белорусско-российское соглашение о взаимном обмене геопространственной информацией между вооруженными силами двух стран. Документ в Овальном зале представил министр обороны Виктор Хренин, передает корреспондент БЕЛТА.

Виктор Хренин

Министр отметил, что соглашение призвано повысить эффективность топогеодезического и навигационного обеспечения региональной группировки войск Беларуси и России при проведение совместных мероприятий оперативной подготовки и т.д.

"Ратификация позволит топографическим службам повысить оперативность обеспечения вооруженных сил средствами топогеодезической информации на зону ответственности региональной группировки войск, унифицировать технологии и нормативно-техническую документацию, снизить затраты и повысить возможности двух стран по созданию геопространственной информации", - сказал Виктор Хренин.

Стороны будут сотрудничать в различных формах, в том числе создавать банки данных геопространственной информации и обучать специалистов работать с нею.

Соглашение подписано в Москве 25 октября 2019 года.-0-