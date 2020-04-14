Депутаты закупили средства защиты для 6-й горбольницы Минска

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Валерий Мицкевич и председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмила Макарина-Кибак передали сегодня врачам 6-й городской клинической больницы Минска средства индивидуальной защиты, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главный врач 6-й городской клинической больницы Игорь Юркевич

За личные средства депутаты приобрели для больницы 610 комбинезонов и 610 респираторов. По словам главного врача учреждения здравоохранения Игоря Юркевича, клиника обеспечена средствами защиты в полной мере. "Но средств индивидуальной защиты много не бывает: их расход достаточно большой. Сейчас немалое количество пациентов находится в клинике. На сегодня все подразделения работают в средствах индивидуальной защиты, максимальной экипировке при оказании реанимационной помощи, интенсивной терапии, работе с беременными. Важно сохранить здоровье каждого сотрудника, ведь это самое ценное, что есть в нашей клинике. Их опыт и отношение к пациентам не менее важны, чем лекарственные средства", - подчеркнул Игорь Юркевич и поблагодарил депутатов за посильную помощь. Он заметил, что для любого из учреждений здравоохранения в нынешних условиях важно внимание и участие каждого, ведь только благодаря сплоченности и взаимной поддержке можно преодолеть трудности, вызванные пандемией.

Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмила Макарина-Кибак

Людмила Макарина-Кибак отметила, что средства для закупки комбинезонов и респираторов в Палате представителей собрали в течение часа. Все депутаты и работники секретариата охотно поддержали инициативу. Учреждение здравоохранения, которому оказали помощь, было выбрано неслучайно. "6-я больница была одной из первых, которую перепрофилировали, чтобы госпитализировать сюда контакты первого уровня, а также пациентов с пневмониями как от сезонных заболеваний, так и от коронавирусной инфекции. Мы приняли решение передать их сюда, потому что большая клиника и должен быть неиссякаемый запас средств защиты", - пояснила Людмила Макарина-Кибак.-0-

6-я городская клиническая больница

Фото Сергея Шелега