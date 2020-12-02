2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты ждут от правительства создания благоприятной деловой среды и сохранения соцгарантий для населения. Об этом они рассказали журналистам перед представлением в Палате представителей программы деятельности правительства на 2021-2025 годы, передает корреспондент БЕЛТА.
"Главная миссия правительства - создать условия для развития всех сфер производства в равных конкурентных условиях, создание благоприятной деловой среды", - считает заместитель председателя Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Василий Панасюк.
Председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Людмила Кананович обратила внимание на социальный блок программы деятельности правительства. Одной из главных задач она назвала сохранение социальных гарантий.
В программе закреплены механизмы повышения зарплаты для низкооплачиваемых категорий граждан, механизмы эффективной занятости. "Программой предусмотрено расширение практики гибких нестандартных форм занятости - это веяние сегодняшнего времени", - отметила Людмила Кананович.-0-