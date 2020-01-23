Деревья в Грушевском сквере не вырубят, пока не приживутся новые насаждения - депутат

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пока не приживутся новые насаждения в Грушевском сквере, срубать деревья для строительства дома у его границ нельзя - об этом депутаты будут ходатайствовать перед администрацией Московского района. Таков один из ответов, удовлетворивших жителей столичной Грушевки на встрече с заместителем главы администрации Московского района Владимиром Танкевичем по теме перспективного развития территории этого микрорайона, передает корреспондент БЕЛТА.

Встречу в СШ №3 инициировала депутат Палаты представителей Людмила Макарина-Кибак. Видя назревшую проблему и вопросы, которые поступают к ней от избирателей по Грушевскому округу, депутат предложила эти самые вопросы озвучить перед администрацией района.

Грушевский сквер, которому уже около 90 лет, сегодня оказался практически в кольце новостроек высотных жилых комплексов, и оно продолжает сжиматься. В 2017 году стало известно, что застройщику ООО "Датч Стар" дали разрешение на достраивание еще двух секций ЖК "Гранд Хаус". Для этого ему выделили территорию, где раньше размещались бараки, а также зеленую зону, примыкающую к скверу, которую застройщик обещал облагородить. А до этого здесь временно разместится парковка.

Камнем преткновения стало изменение площади сквера. Если решением Мингорисполкома в 2012 году она составляла 2,16 га ("без учета данных земельного и градостроительного кадастра и топосъемки 1 к 500", подчеркнул Владимир Танкевич), то решением того же Мингорисполкома от 18 апреля 2018 года площадь уменьшилась до 1,72 га. При этом даже до уточнения границ норматив обеспеченности озелененными территориями общего назначения в этом районе был далек от выполнения (при среднем для города показателе 8-10 кв.м на человека здесь - 1,2 кв.м). Администрация утверждает, что уточнение границ было верным, а защитники сквера настаивают на том, что был нарушен закон "О растительном мире". Уже после уменьшения площади сквера, летом 2018 года прошло общественное обсуждение экологического доклада проекта об утверждении градостроительных проектов специального планирования, в частности, "Схемы озелененных территорий общего пользования Московского района", и он был утвержден. Также он получил положительное заключение экспертизы, в том числе экологической. Таким образом были закреплены границы озелененных территорий общего пользования, в том числе и Грушевского сквера (хотя, стоит отметить, что паспорт объекта, где эти границы должны быть обозначены, до сих пор не разработан). На основании чего проект 3-й очереди строительства ЖК прошел Госстройэкспертизу без замечаний, а "Датч Стар" был предоставлен участок. На этот шаг руководство города пошло не просто так, а в качестве компенсации застройщику будущего строительства детского сада.

"Решением администрации Московского района застройщику разрешено проведение проектно-изыскательских работ и выполнение благоустройства части Грушевского сквера с устройством пешеходных дорожек, установкой малых архитектурных форм, объектов освещения и озеленения. После завершения работ будет создан технический паспорт благоустройства сквера и рабочий дневник учета объектов растительного мира", - отметил Владимир Танкевич.

Осложняет ситуацию то, что проект детального планирования территории в границах пр. Дзержинского - пр. Жуковского - ул. Железнодорожной - пер. 1-й Извозный - пер. Грушевский (в народе эта территория зовется Грушевка), который в том числе должен внести ясность в вопрос границ сквера, должен был быть вынесен на общественное обсуждение еще в декабре 2019 года, но был отправлен администрацией Московского района на доработку. Получается, что сейчас действует ПДП, утвержденный в 2004 году и предполагавший местами иное освоение участков внутри планируемой территории.

В любом случае, сейчас главный вопрос жителей: будут ли вырубать деревья, поскольку застройщик уже начал огораживать территорию. По словам Владимира Танкевича, таксационный план предусматривает сохранение 34 деревьев, удаление 40 и и пересадку 15 деревьев. И застройщик должен компенсировать вырубку замещающими посадками 120 деревьев. Только пока не понятно, где именно это можно сделать в новых границах сквера.

Людмила Макарина-Кибак предложила жителям помочь с определением таких мест, а также заверила, что лично будет ходатайствовать перед главой администрации Татьяной Колядко, чтобы пока никакие вырубки не проводились. "Деревья прошли осмотр, и те, что признаны старыми и в аварийном состоянии, будут вырублены. Но только после того, как будут высажены новые и примется новая поросль", - прокомметировала депутат. Она объяснила такой подход тем, что сегодня примерно 20% посаженных новых деревьев гибнут.

Предложение по обновлению сквера поддерживает и часть жителей Грушевки. Например, молодая мама высказалась за то, чтобы вместо опасных, гниющих внутри тополей высаживались новые деревья, а жители участвовали в предстоящем озеленении и уходе за сквером, а не только в спорах за территорию.

Кроме того, Владимир Танкевич рассказал об иных перспективах развития Грушевки. Здесь должно появиться 3 детских сада, поликлиника. Заказчик по двум детским садам - на 230 мест в районе 5-й ул. Щорса и на 300 мест по ул. Грушевской в районе пер. 1-го Извозного (это территория СШ №105, которая будет реконструироваться с расширением и включением детского сада) - пока не определен. Заказчиком строительства детского сада на 230 мест с бассейном в районе ул. Папанина на месте бывшего кинотеатра "Авангард" выступает "Датч Стар", завершить возведение планируется в первом квартале 2023 года. Также планируется в 2024 году достроить школу на 1020 мест по ул. Разинской - здесь заказчик "УКС Запад". В настоящее время ведутся проектные работы и реализуются инвестиционные права граждан, проживающих на этой территории, - сносу подлежит около 20 домов. "По плану, после строительства этой школы пойдут на реконструкцию школы №5 и №3", - добавил Владимир Танкевич.

Место для строительства поликлиники, как отметила Людмила Макарина-Кибак, она отстаивала специально на территории 4-й больницы рядом со старой поликлиникой, которую в перспективе тоже можно будет реконструировать. Новое здание будет большим, в 6 этажей. Котлован под него подготовили уже в сентябре 2019 года, нормативный срок строительства - 32 месяца.

Для появления некоторых объектов, расширения улиц (в частности Щорса, где будет увеличена полосность) необходимо сносить старые дома, освобождать инвестиционные площадки, проводить аукционы (а покупателям потом еще дается время для реализации имущественных прав и проектирование). Но для этого сначала надо утвердить новый ПДП. Эта задержка также нервирует жителей домов, подпадающих под снос. Владимир Танкевич заверил, что общественное обсуждение будет назначено сразу, как только план будет доработан и возвращен в администрацию района.-0-