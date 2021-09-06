Десантники Беларуси и России провели занятие перед активной фазой тактико-специального учения

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десантники Беларуси и России провели совместное контрольное занятие перед активной фазой тактико-специального учения с разведывательными подразделениями специального назначения. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"Занятие включало сложный вид десантирования - прыжок в черте города. Задача - приземлиться на необходимую площадку, минуя все естественные и искусственные преграды: озера, жилые дома, дороги с транспортом и строительные площадки, - рассказали в ведомстве. - Десантирование осуществляется в бронежилетах, касках и с комплектом вооружения, которое используется во время учений".

После прыжков военнослужащие продемонстрировали навыки в военно-медицинской подготовке, установлении противотанковых мин, выполнили нормативы по тактико-специальной подготовке.

Активная фаза совместного учения пройдет с 7 по 9 сентября на полигоне Песочное Ивановской области в России.-0-