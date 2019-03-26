Десантники Беларуси и России проводят совместное миротворческое учение в Ульяновске

26 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совместное учение Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси проходит в период с 25 по 28 марта на базе гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ в Ульяновске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В учении принимают участие более 500 человек личного состава, до 100 единиц военной и специальной техники, до 20 вертолетов армейской авиации. Военнослужащие двух стран изучают вопросы практических действий при выполнении миротворческих задач в составе отряда коллективных миротворческих сил.

"Десантники на штатной технике из пункта постоянной дислокации совершили марш и заняли базовый район, где на пунктах управления приступили к формированию замысла миротворческой операции в условной зоне конфликта, - отметили в пресс-службе. - На данном этапе десантники отрабатывают алгоритм действий по боевому управлению сводным подразделением".-0-