Десять белорусских команд поборются за победу в финале бизнес-игры "Начинающий фермер"

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 18 мая 2021
Минск Переменная облачность +16°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:23 В Солигорске возбуждены 2 уголовных дела за хищение денег с утерянных карт Происшествия
14:21 Анастасия Шкурдай квалифицировалась в полуфинал ЧЕ по плаванию на дистанции 50 м на спине Спорт
14:14 "Не настораживать нас это не может" - Вольфович о военной активности НАТО вдоль границ Беларуси Общество
14:13 Выставка "Здравоохранение Беларуси" отражает тенденции развития отрасли - Пиневич Общество
14:12 Госсекретариату Совбеза придадут статус государственного органа Общество
14:10 В Беларуси до конца 2025 года планируется создать еще 9 национальных эталонов Экономика
13:57 ФОТОФАКТ: Форум "Здравоохранение Беларуси - 2021" проходит в Минске Регионы
13:53 Хоккеисты сборной Беларуси вышли из обязательного карантина перед ЧМ в Риге Спорт
13:50 В Витебской области на каникулах планируют оздоровить около 40 тыс. детей Регионы
13:43 В Гродненском зоопарке поселились трое маленьких лисят-сирот Регионы
13:43 Житель Дятловского района получил 3 года колонии за возбуждение социальной розни в соцсети Происшествия
13:32 Минздрав: при вакцинации от COVID-19 акцент делается на пожилых Общество
13:24 Российский рубль и евро на торгах 18 мая подорожали, доллар подешевел Экономика
13:24 В Витебской области определено 77 мест отдыха у водоемов Регионы
13:23 Десять белорусских команд поборются за победу в финале бизнес-игры "Начинающий фермер" Общество
13:04 Скейт-площадку обустраивают в новом парке в Ивацевичах Регионы
13:00 Барташевич: Беларусь располагает эффективной и развитой метрологической инфраструктурой Экономика
12:49 В Воложинском районе автомобиль сбил пожилую женщину Происшествия
12:48 Федерация биатлона прокомментировала перенос этапа Кубка мира из "Раубичей" Спорт
12:39 Муралы с изображениями белорусских писателей появятся в Копыле к Дню письменности Регионы
12:31 Лукашенко: на нашей стороне правда и подавляющее большинство людей Президент
12:25 БГУ планирует развивать междисциплинарное взаимодействие факультетов вуза Регионы
12:22 Завершено расследование дела об убийстве с особой жестокостью жителя Бобруйска Происшествия
12:18 Лукашенко подробно раскрыл суть принятого 9 мая декрета Президент
12:14 Беларусь разрабатывает план мероприятий по минимизации последствий введения ЕС углеродного налога Экономика
12:14 Завершилась VIII Республиканская спартакиада суворовцев и кадет Спорт
12:12 Загрузка ОАО "Нафтан" и выпуск продукции идут в штатном режиме Экономика
12:01 Мининформ ограничил доступ к интернет-ресурсам tut.by Общество
11:56 При разработке сервисов централизованной инфосистемы заложен переход к комплексному оказанию медуслуг - Пиневич Общество
11:47 В России за сутки выявили 8183 случая заражения COVID-19 В мире
Все новости
Все новости
Общество
18 мая 2021, 13:23

Десять белорусских команд поборются за победу в финале бизнес-игры "Начинающий фермер"

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские молодежные команды поборются за победу в финале международной интеллектуальной бизнес-игры "Начинающий фермер", которая состоится 19-20 мая в подмосковных Мытищах. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила секретарь Центрального комитета БРСМ, координатор проекта Юлия Зинкевич.

"Беларусь впервые принимает участие в этом международном проекте. Это стало возможным благодаря партнерству Белорусского республиканского союза молодежи с Российским союзом сельской молодежи. В нашей стране игра объединила школьников, проживающих на селе, студентов учреждений высшего образования сельхозпрофиля, молодых специалистов аграрного сектора, а также предпринимателей в сфере агропромышленного комплекса. Приятно отметить, что среди 34 финалистов игры из России, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Германии есть 10 белорусских молодежных авторских коллективов, которые стали победителями национального и заочного международного туров проекта", - рассказала Юлия Зинкевич.

За первенство в международном финале поборются авторские коллективы гимназии №8 имени В.И.Козлова Жлобина (проект "Домик в деревне"), гимназии Клецка (проект "Творческая мастерская"), Первомайской средней школы Гродненской области (проект "Чес&nok"), средней школы деревни Вистычи Брестского района (проект Herbal Line). В финале также примут участие коллективы Глубокского государственного профессионального лицея (проект "Голубика - ягода, продлевающая жизнь"), Марьиногорского государственного аграрно-технического колледжа имени В.Е.Лобанка (проект "Фермерское хозяйство по выращиванию овощей"), Белорусского государственного аграрного технического университета (проект "Сельхозпродукция оптом"), Гродненского государственного аграрного университета (проект "Green Quest - развлекательно-познавательная услуга"), ОАО "Гомельпромстрой" (проект "Сады Семирамиды"), представитель клуба молодых инвалидов "Сами", созданного в Микашевичах при филиале Лунинецкого территориального центра социального обслуживания населения, Николай Мозоль (проект "Пчеловодство").

Белорусская молодежная делегация сегодня отправилась в Москву. "19 мая день защиты. Выступление каждой команды включает презентацию проекта: приветствие и демонстрацию рекламного плаката, а также ответы на вопросы экспертов. В общей сложности на все отводится не более 10 минут. Торжественная церемония чествования победителей состоится 20 мая на международном молодежном агробизнес-форуме", - дополнила Юлия Зинкевич.

Накануне в Республиканском доме молодежи состоялась встреча с авторами проектов, на которой молодые люди поблагодарили за предоставленную возможность быть в кругу единомышленников, нацеленных созидать и уверенно идущих к достижению поставленной перед собой задачи.

Фото БРСМ
Фото БРСМ

Финалистов бизнес-игры напутствовали второй секретарь ЦК БРСМ, руководитель белорусской делегации Александр Прохоров, а также заместитель председателя Ассоциации инфраструктуры поддержки предпринимательства, международный эксперт бизнес-игры "Начинающий фермер" от Беларуси Римма Епур.

"Безусловно, вы все уже начинающие фермеры, - обратился Александр Прохоров к молодежи, - и вам оказана большая честь представлять на крупнейшем международном форуме всю нашу страну. Не просто участвовать, а громко о себе заявить, так преподнести свои идеи международному жюри, которое уже видело множество проектов, чтобы вам поверили и заинтересовались вашими разработками. У вас за плечами отличная подготовка - тренинги и вебинары. Я уверен, что у нас с вами все получится".

Римма Епур поблагодарила финалистов за труд и отметила, что в их проектах есть много инновационных находок. "Вы молодцы, что создали проекты и добились определенных высот. Безусловно, каждый из вас достоин успеха. Ваша главная задача - четко расставить и обозначить приоритеты, включить харизму и донести до экспертов правильный энергетический посыл, чтобы вас запомнили на защите проектов", - подчеркнула эксперт.

Главная задача международной интеллектуальной бизнес-игры "Начинающий фермер" - выявление и поддержка талантливой молодежи, вовлечение ее в разработку и реализацию бизнес-проектов, направленных на создание и развитие сельскохозяйственного производства.

В Беларуси организатором игры выступил БРСМ при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Организатор международного финала - Российский союз сельской молодежи.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
БРСМ
Добавить БЕЛТА в избранное
Новости рубрики Общество
Александр Вольфович "Не настораживать нас это не может" - Вольфович о военной активности НАТО вдоль границ Беларуси
Выставка "Здравоохранение Беларуси" отражает тенденции развития отрасли - Пиневич
Александр Вольфович Госсекретариату Совбеза придадут статус государственного органа
Фото из архива Минздрав: при вакцинации от COVID-19 акцент делается на пожилых
Фото из архива Мининформ ограничил доступ к интернет-ресурсам tut.by
На выставке При разработке сервисов централизованной инфосистемы заложен переход к комплексному оказанию медуслуг - Пиневич
Главное
Во время заседания В Беларуси повышают роль Совбеза - Лукашенко расставил акценты в резонансной теме
Лукашенко подробно раскрыл суть принятого 9 мая декрета
Госсекретариату Совбеза придадут статус государственного органа
Самая высокая на всем пространстве СНГ ветроэнергетическая установка введена в эксплуатацию
Топ-новости
Лукашенко: на нашей стороне правда и подавляющее большинство людей
Совместное заседание двух палат белорусского парламента состоится 19 мая
"Не настораживать нас это не может" - Вольфович о военной активности НАТО вдоль границ Беларуси
Минздрав: при вакцинации от COVID-19 акцент делается на пожилых
Федерация биатлона прокомментировала перенос этапа Кубка мира из "Раубичей"
Барташевич: Беларусь располагает эффективной и развитой метрологической инфраструктурой
Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 19 мая
Эксперт: внутренний экстремизм опасен вдвойне, нужны новые формы противоядия от этой опасности
Минэнерго инициировало обсуждение мер по реализации указа о развитии электроэнергетики
Десять белорусских команд поборются за победу в финале бизнес-игры "Начинающий фермер"
Загрузка ОАО "Нафтан" и выпуск продукции идут в штатном режиме
Хренин проведет переговоры с политическим и военным руководством Азербайджана
Как МТС помогает расти бизнесу: обзор самых востребованных услуг
Мамайко: белорусское законодательство о нацбезопасности остается достаточно либеральным
За сутки в Беларуси зарегистрирован 1191 пациент с COVID-19, выписаны 743
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.