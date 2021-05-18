Десять белорусских команд поборются за победу в финале бизнес-игры "Начинающий фермер"

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские молодежные команды поборются за победу в финале международной интеллектуальной бизнес-игры "Начинающий фермер", которая состоится 19-20 мая в подмосковных Мытищах. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила секретарь Центрального комитета БРСМ, координатор проекта Юлия Зинкевич.

"Беларусь впервые принимает участие в этом международном проекте. Это стало возможным благодаря партнерству Белорусского республиканского союза молодежи с Российским союзом сельской молодежи. В нашей стране игра объединила школьников, проживающих на селе, студентов учреждений высшего образования сельхозпрофиля, молодых специалистов аграрного сектора, а также предпринимателей в сфере агропромышленного комплекса. Приятно отметить, что среди 34 финалистов игры из России, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Германии есть 10 белорусских молодежных авторских коллективов, которые стали победителями национального и заочного международного туров проекта", - рассказала Юлия Зинкевич.

За первенство в международном финале поборются авторские коллективы гимназии №8 имени В.И.Козлова Жлобина (проект "Домик в деревне"), гимназии Клецка (проект "Творческая мастерская"), Первомайской средней школы Гродненской области (проект "Чес&nok"), средней школы деревни Вистычи Брестского района (проект Herbal Line). В финале также примут участие коллективы Глубокского государственного профессионального лицея (проект "Голубика - ягода, продлевающая жизнь"), Марьиногорского государственного аграрно-технического колледжа имени В.Е.Лобанка (проект "Фермерское хозяйство по выращиванию овощей"), Белорусского государственного аграрного технического университета (проект "Сельхозпродукция оптом"), Гродненского государственного аграрного университета (проект "Green Quest - развлекательно-познавательная услуга"), ОАО "Гомельпромстрой" (проект "Сады Семирамиды"), представитель клуба молодых инвалидов "Сами", созданного в Микашевичах при филиале Лунинецкого территориального центра социального обслуживания населения, Николай Мозоль (проект "Пчеловодство").

Белорусская молодежная делегация сегодня отправилась в Москву. "19 мая день защиты. Выступление каждой команды включает презентацию проекта: приветствие и демонстрацию рекламного плаката, а также ответы на вопросы экспертов. В общей сложности на все отводится не более 10 минут. Торжественная церемония чествования победителей состоится 20 мая на международном молодежном агробизнес-форуме", - дополнила Юлия Зинкевич.

Накануне в Республиканском доме молодежи состоялась встреча с авторами проектов, на которой молодые люди поблагодарили за предоставленную возможность быть в кругу единомышленников, нацеленных созидать и уверенно идущих к достижению поставленной перед собой задачи.

Фото БРСМ

Финалистов бизнес-игры напутствовали второй секретарь ЦК БРСМ, руководитель белорусской делегации Александр Прохоров, а также заместитель председателя Ассоциации инфраструктуры поддержки предпринимательства, международный эксперт бизнес-игры "Начинающий фермер" от Беларуси Римма Епур.

"Безусловно, вы все уже начинающие фермеры, - обратился Александр Прохоров к молодежи, - и вам оказана большая честь представлять на крупнейшем международном форуме всю нашу страну. Не просто участвовать, а громко о себе заявить, так преподнести свои идеи международному жюри, которое уже видело множество проектов, чтобы вам поверили и заинтересовались вашими разработками. У вас за плечами отличная подготовка - тренинги и вебинары. Я уверен, что у нас с вами все получится".

Римма Епур поблагодарила финалистов за труд и отметила, что в их проектах есть много инновационных находок. "Вы молодцы, что создали проекты и добились определенных высот. Безусловно, каждый из вас достоин успеха. Ваша главная задача - четко расставить и обозначить приоритеты, включить харизму и донести до экспертов правильный энергетический посыл, чтобы вас запомнили на защите проектов", - подчеркнула эксперт.

Главная задача международной интеллектуальной бизнес-игры "Начинающий фермер" - выявление и поддержка талантливой молодежи, вовлечение ее в разработку и реализацию бизнес-проектов, направленных на создание и развитие сельскохозяйственного производства.

В Беларуси организатором игры выступил БРСМ при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Организатор международного финала - Российский союз сельской молодежи.-0-