4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десять граждан Беларуси эвакуируют из Китая самолетом России, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

"Минздрав Беларуси взаимодействует с российскими коллегами по ситуации с белорусскими гражданами, которые сегодня-завтра будут эвакуированы в РФ из Китая. Всех 10 человек, которые связались с посольством Беларуси в Китае, эвакуируют самолетом России, они будут находиться в карантине в соседней стране. На сегодня они чувствуют себя удовлетворительно и после прохождения карантина будут возвращены на родину", - отметила Юлия Бородун.

Минздрав круглосуточно на связи с МИД, МЧС, Минздравом РФ.

В Беларуси на сегодня коронавирус не зарегистрирован. Всего по этому поводу обследованы более 300 человек.-0-