Десять минских заведений приглашают на гастромарафон с "подвешенными" завтраками

3 апреля, Минск /БЕЛТА/. С 5 по 7 апреля сразу 10 кафе и ресторанов в историческом центре Минска предложат ранним посетителям фестивальное меню завтраков. Позавтракать в эти дни смогут даже те, кто пребывает в вечной спешке и на завтрак успевает взять только чашку американо. Во всех заведениях, участвующих в марафоне, при заказе кофе на вынос, предложат комплимент – йогурт Danone термостатный. "Быстрый" завтрак можно взять самому или "подвесить", то есть оставить для незнакомца, который привык завтракать, но в этот день, например, забыл кошелек дома. Заказать любое блюдо – от сырников до яиц пашот с лососем – можно всего за 5 рублей. В меню каждого ресторана минимум 4 сета, состоящих из основного блюда и натурального термостатного (греческого) йогурта Danone. Как утверждают организаторы, в отдельных случаях цены удалось снизить почти в два раза.

"Мы хотим показать, что завтракать просто в любой ситуации: дома за семейным столом, в уютном кафе в центре города и даже на ходу, когда спешите на работу и успеваете выпить только кофе, – рассказали БЕЛТА организаторы марафона завтраков. – Для того, чтобы помочь белорусам перестать игнорировать важный утренний прием пищи, мы не только дополнили все сеты гастромарафона полезным йогуртом, но и по всему городу первыми подвесили 100 "быстрых" завтраков. О их наличии можно уточнить у официанта.