Десять проектов - победителей конкурса "100 идей для Беларуси" получат финансовую поддержку ГКНТ

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десять проектов - победителей республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси" получат финансирование на составление бизнес-планов. Такое решение принято по итогам II заседания совета республиканского конкурса инновационных проектов 2019 года, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая центром информационных и социальных технологий ЦК ОО "БРСМ" Наталья Столпинская.

"Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси при участии Белорусского инновационного фонда проводит X юбилейный республиканский конкурс инновационных проектов. На нем рассматриваются перспективные инновационные проекты с детально проработанной стратегией реализации (коммерциализации), соответствующие приоритетным направлениям научно-технической деятельности в Беларуси. Участники республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси" всегда с большим энтузиазмом испытывают свои силы в номинации "Лучший молодежный инновационный проект" этого конкурса. Преимущества финансирования на составление бизнес-планов получат 10 проектов-победителей по итогам 2018 года", - рассказала Наталья Столпинская.

В частности, в число лучших попали авторский проект "Агроробот. Комплекс роботов сельскохозяйственной техники", разработанный учащимся средней школы №11 Новополоцка Владиславом Буко, "Smart-мембраны для пищевой промышленности" научного сотрудника НАН Беларуси Татьяны Глевицкой, "Инновационные технологии производства сгущенных молочных консервов с пониженным содержанием дисахаридов" старшего научного сотрудника НАН Беларуси Людмилы Соколовской, "Пенные оросители из полилактида для автоматических установок пожаротушения" адъюнкта Университета гражданской защиты МЧС Алексея Лихоманова.

"Вместе с тем набор для участия в конкурсе инновационных проектов продолжается. До 15 сентября любой желающий молодой инноватор со своей научной разработкой еще может подать заявку для участия в конкурсе, чтобы побороться за главный приз. Для этого необходимо пройти обязательную регистрацию на сайте проекта, где можно более подробно ознакомиться с его условиями", - отметила представитель БРСМ.

Наталья Столпинская также проинформировала, что десять победителей проекта "100 идей для Беларуси" по итогам 2017 и 2018 годов примут участие в Международном молодежном проекте "100 идей для СНГ". Его финал пройдет 13-16 ноября в Баку (Азербайджан). "На подготовительном этапе к международному конкурсу с белорусскими участниками запланированы семинары, учеба по презентации проектов для достойной защиты и высоких показателей", - добавила она.-0-