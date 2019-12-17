Десять счастливчиков смогут купить эксклюзивные часы "Луч" и помочь детскому хоспису

17 декабря Минский часовой завод "Луч" запустил в продажу эксклюзивную серию часов "Ценность времени". Коллекция лимитированная: всего 10 часов с авторским дизайном ждут своих хозяев, а вырученные средства от продажи пойдут на помощь тяжелобольным детям.

Дизайн часов уникальный. На циферблате изображено дерево с раскидистыми ветвями, вместо цифр – изящные птицы. Это работа белорусского скульптора и графика Александра Шаппо. Дерево как символ жизни, птицы – символ свободы и души. На обороте – гравировка "Ценность времени для этой жизни".

Новую коллекцию часов разработали специально к 25-летию Белорусского детского хосписа. В нем как нигде знают и ощущают, как дорога каждая минута, проведенная вместе. В этом и заключается философия хосписа - ценить время и помогать тяжелобольным детям и семьям проживать жизнь, наполненную яркими моментами.

Всего десять счастливчиков смогут стать обладателями эксклюзивных часов особой ценности - для себя или в подарок, который может стать раритетом любой семьи.

Широкий циферблат, аккуратный кожаный ремешок, нержавеющая сталь, сапфировое стекло и несколько цветовых сочетаний на выбор. Можно подобрать легкий воздушный вариант белого с белым или более строгий белого с черным. Тиснение на циферблате также есть в нескольких цветах.

По словам Татьяны Поддубной, специалиста отдела по привлечению ресурсов Белорусского детского хосписа, все с нетерпением ждут результатов совместного с часовым заводом проекта и надеются, что часы быстро найдут своих хозяев.

"Ведь это возможность не только обрести редкую вещь, но и оказать помощь детям. Все вырученные от продажи средства будут направлены на помощь подопечным Белорусского детского хосписа".

Справочно:

10 эксклюзивных часов "Ценность времени" будут доступны к покупке только на сайте "Минского часового завода". Стоимость 500 BYN.

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