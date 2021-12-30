Десять ученых стали лауреатами конкурса "100 молодых талантов НАН Беларуси"

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решением бюро Президиума Национальной академии наук Беларуси утвержден список лауреатов ежегодного конкурса "100 молодых талантов Национальной академии наук Беларуси" за 2021 год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Лауреатами стали: старший научный сотрудник отдела специальных исторических исследований Института истории НАН Татьяна Долгач, заведующий лабораторией механизации заготовки кормов НПЦ НАН по механизации сельского хозяйства Эдуард Дыба, старший научный сотрудник лаборатории физики магнитных пленок НПЦ НАН по материаловедению Татьяна Зубарь, старший научный сотрудник центра "Физика плазмы" Институт физики имени Б.И.Степанова НАН Александра Казак, директор Института химии новых материалов НАН Александр Рогачев.

Также в числе лауреатов ведущий научный сотрудник лаборатории коневодства, звероводства и мелкого животноводства НПЦ НАН по животноводству Анна Рудак, ведущий научный сотрудник лаборатории химии стероидов Института биоорганической химии НАН Алина Савчук, старший научный сотрудник лаборатории физики полупроводников НПЦ НАН по материаловедению Алена Станчик, старший научный сотрудник сектора "Центр энциклопедических изданий" Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа НАН Кирилл Сытько, ученый секретарь Института генетики и цитологии НАН Анна Щаюк.

Ежегодный конкурс "100 молодых талантов Национальной академии наук Беларуси" учрежден в 2018 году. Цель - реализация мер по привлечению и закреплению талантливой молодежи в научной, научно-технической и инновационной сферах, создание молодежных научно-исследовательских групп и омоложение кадрового состава научных организаций, обеспечение преемственности между учеными разных поколений.

К участию в конкурсе допускаются кандидаты наук в возрасте до 30 лет и доктора наук в возрасте до 40 лет, работающие в организациях НАН Беларуси. Лауреаты конкурса включаются в банк данных "100 молодых талантов Национальной академии наук Беларуси" (с выдачей соответствующего сертификата) и в резерв руководящих кадров НАН Беларуси, получают ежегодный грант на участие в международном научном, научно-организационном или научно-практическом мероприятии (конференции, симпозиумы, научные школы, краткосрочные стажировки и др.) и ежегодную премию в размере до 7 базовых ставок в период вхождения в банк данных.

Общее число молодых ученых, единовременно входящих в банк данных, не может превышать 100 человек, а ежегодное количество лауреатов конкурса - не более 20 человек. Нахождение в банке данных кандидатов наук - до достижения ими 35-летнего возраста, докторов наук - до 45 лет.-0-