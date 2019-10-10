Десять ученых станут первыми номинантами на вручение почетного знака дружбы МГУ и БГУ

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меморандум об учреждении "Почетного знака дружбы МГУ и БГУ" подписали ректоры университетов Андрей Король и Виктор Садовничий. Первыми номинантами на вручение награды станут десять ученых вузов, которых определят в ближайшее время, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.

Почетный знак дружбы МГУ и БГУ присуждается за особые заслуги в укреплении российско-белорусского гуманитарного сотрудничества, активную работу по развитию науки и образования, а также благотворительную деятельность и большой вклад в реализацию совместных проектов России и Беларуси. Награда представляет собой орден с изображением объединенной символики двух вузов, который будет вручать ежегодно.

Сотрудничество двух вузов предполагает также создание серии "Труды МГУ и БГУ". Совместный межуниверситетский издательский проект нацелен на развитие публикационной активности и обмен научным и методическим опытом. Серия предполагает издание монографий, учебной литературы, сборников научных статей. Все материалы будут размещены в научной электронной библиотеке eLIBRARY. Кроме того, рассматривается вопрос включения научного издания в базу данных РИНЦ и присвоения международного стандартного книжного номера ISBN.

Церемония подписания документов состоялась во время Дней дружбы МГУ им. М.В. Ломоносова и БГУ, которые проходят с 9 по 11 октября в Москве. В состав белорусской делегации во главе с ректором БГУ Андреем Королем вошли деканы и ученые гуманитарных и естественнонаучных факультетов.-0-