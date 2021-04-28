Десятки тысяч белорусов решили вакцинироваться от коронавируса - Глинская

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десятки тысяч белорусов решили вакцинироваться от коронавируса. Об этом заявила заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Количество людей, которые принимают решение сделать прививку, постоянно увеличивается. Если в январе это были какие-то еще сотни людей и не сказать, что настолько активно шла вакцинация, то сейчас в каждой поликлинике страны достаточно большой список ожиданий, то есть тех пациентов, которых приглашают на вакцинацию", - отметила Ирина Глинская.

По ее словам, граждан, которые желают вакцинировать очень много, речь идет о десятках тысяч людей. Их вакцинирование запланировано на май-июнь. В качестве препарата используется российская вакцина "Спутник V" белорусского производства.

Как рассказала заместитель главврача, у тех, кто в числе первых делал прививку от коронавируса в Беларуси, иммунитет сохраняется, а уровень нейтрализующих вирус антител не снижается.-0-