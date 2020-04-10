10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детей среди пациентов с коронавирусом в Беларуси менее 1%. Об этом сегодня журналистам сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

Детей среди тех, у кого выявлен коронавирус за весь период наблюдения, менее 1%, сказала Елена Богдан. "У детей мы не видели даже среднетяжелых форм", - подчеркнула она.

Тем не менее Минздрав, учитывая зарубежный опыт, выделил особый клинический протокол по оказанию медпомощи детям с коронавирусной инфекцией. Еще один подобный документ касается помощи беременным, роженицам и родильницам. "Возможно, наши инструкции являются несколько избыточными. Но мы приняли решение подготовить их именно в таком формате, чтобы не упустить ни одного случая, чтобы из нашего поля зрения не выпал ни один пациент", - подчеркнула Елена Богдан.-0-