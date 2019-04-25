25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более трети учеников проводят за электронными устройствами свыше трех часов в день. Такие результаты исследования привела журналистам заведующая лабораторией гигиены детей и подростков НПЦ гигиены, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша лаборатория занимается здоровьем детей, и в каждой научно-исследовательской работе, которую мы выполняем, изучается образ их жизни. Вопрос гиподинамии, вызванный глобальной информатизацией, стоит остро. Дети большую часть свободного времени тратят на электронные устройства", - сказала Наталья Грекова.

Она привела данные одного из последних исследований, когда было проанкетировано 430 школьников разного возраста (ученики 3-го, 7-го, 9-го, 10-го и 11-го классов). Более трети учащихся сидят за компьютерами, смартфонами и различными электронными устройствами свыше 3 часов в день. Более того, свыше трети опрошенных садятся за электронные устройства сразу же после школы. "Безусловно, у этих детей не остается времени ни на прогулки на свежем воздухе, ни на различные физкультурно-оздоровительные мероприятия", - отметила заведующая лабораторией.

Около 70% старшеклассников отмечают, что у них нет времени на прогулки. По словам Натальи Грековой, не всегда это вызвано тем, что им много задают на дом или они готовятся к поступлению. Если рационально организовать досуг, если в семье ведется активный образ жизни, время на прогулки всегда можно найти, уверена она.

Поэтому, считает заведующая лабораторией, работу с населением прежде всего надо начинать с родителей, ведь формирование здорового образа жизни в первую очередь происходит в семье. "Как бы ни старалась школа, как бы ни расширялась сеть физкультурно-оздоровительных учреждений, спортивных школ, если в семье родители просиживают время за компьютером, ребенок будет делать то же самое", - подчеркнула она.

Завлабораторией гигиены детей и подростков также отметила, что в учреждениях образования достаточно возможностей для двигательной активности. Это не только уроки физкультуры, но и шестой школьный день, когда проводятся различные спортивные мероприятия.-0-