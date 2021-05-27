Дети через Минобразования задают чиновникам вопросы о ситуации в стране, развитии спорта и туризма

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дети в Беларуси не остаются равнодушными к жизни в стране, интересуются у представителей органов государственного управления изменениями в системе образования, здравоохранения, развитием спорта и туризма. Об этом заявила сегодня на пресс-конференции главный специалист главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Елена Симакова, передает корреспондент БЕЛТА.

План празднования Дня защиты детей включает большое количество масштабных мероприятий, которые затронут всю страну: от чествований ответственных родителей и воспитателей приемных детей, вручения подарков до диалоговых площадок. Активно включились в организацию и общественные объединения, особенно Белорусский детский фонд.

"Планируются диалоговые площадки с участием представителей органов государственного управления. И уже сейчас в Министерство образования поступает много вопросов от детей к представителям органов госуправления. Дети интересуются их позицией по поводу последних событий в стране, изменениями в системе образования, здравоохранения, шагами по развитию спорта и туризма", - рассказала Елена Симакова.

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