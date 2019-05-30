Дети из Сирии будут отдыхать и оздоравливаться в "Зубренке" до конца июня

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная белорусско-сирийская смена "От сердца к сердцу", стартовавшая в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" в конце мая, продлится по 25 июня. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре Министерства образования.

По показаниям врачей дети будут каждый день проходить медицинские оздоровительные процедуры (кислородный коктейль, хвойно-жемчужные ванны, арома- и аэроионотерапия, аппаратный и бесконтактный массажи и другие). Также в программе их пребывания спортивные соревнования, игры, творческие конкурсы и вечера, концертные программы, мастер-классы.

Ребята смогут побывать на экскурсиях в Минске, городском поселке Мир, Несвиже, агротуристическом комплексе "Наносы-Новоселье" в Мядельском районе. Кроме того, они ознакомятся с образовательными возможностями белорусских вузов.

Программа по отдыху и оздоровлению сирийских детей в Беларуси реализуется под патронатом главы государства Александра Лукашенко. В этом году в страну приедут 500 человек.-0-