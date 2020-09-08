Дети не должны пострадать из-за политических взглядов родителей - ИДН

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дети не должны пострадать из-за политических взглядов родителей. И очень жаль, что некоторые родители глухи к призывам не подвергать опасности жизнь своего ребенка. Такое мнение БЕЛТА высказал начальник отдела организации работы инспекций по делам несовершеннолетних управления профилактики главного управления профилактики МВД Сергей Янковский.

По его словам, сегодня практически во всех Telegram-каналах, освещающих события в Беларуси, можно найти фотографии взрослых, которые выходят на несанкционированные акции с детьми на руках или в колясках. "Родители, по моему мнению, безответственно относятся к безопасности своего ребенка, - сказал Сергей Янковский. - В любой ситуации в первую очередь надо думать о жизни и здоровье несовершеннолетних. Большое скопление людей практически всегда влечет за собой различные спонтанные действия. Подчеркну: толпа может двинуться одномоментно в любую сторону. В результате не исключено причинение вреда маленьким детям. Нельзя забывать о факторе погоды. Вспомните 30 мая 1999 года, когда в солнечный день быстро образовались грозовые тучи и страшный дождь привел к массовой давке в подземном переходе Минска у станции метро "Немига". Жертвами тогда стали 53 человека. Поэтому я напоминаю: любое массовое мероприятие - это потенциальный источник опасности".

Участковый инспектор по делам несовершеннолетних Заводского РУВД Минска Кристина Кудравец с непониманием и ужасом смотрит на фотографии, видео, где родители с малолетними детьми на плечах стоят в нескольких метрах от сотрудников ОМОНа, выкрикивая ругательства и оскорбления. "Я, как и любая здравомыслящая мама, против того, чтобы на митингах или других протестных акциях присутствовали дети, - подчеркивает она. - По роду службы я прекрасно понимаю: в толпе случиться может всякое. И если взрослые посещают такие мероприятия осознанно, то дети могут пострадать просто из-за того, что папам и мамам захотелось "погулять" среди ОМОНа и митингующей толпы. Поймите, для давки и последующих увечий даже не нужна тысячная толпа. Порой для трагедии достаточно и 10 человек. К сожалению, у нас мало говорят о том, как массовые скопления людей, крики, сигналы машин, влияют на психическое здоровье ребенка. Уверена, что такое безответственное поведение родителей ни к чему хорошему не приведет".

На прошлой неделе читателей Telegram-каналов шокировали несколько видео с несанкционированных митингов. В микрорайоне Новая Боровая мужчина пытался остановить автопробег сторонников действующей власти с красно-зелеными флагами, перегородив дорогу автомобилям коляской с ребенком. Еще одна женщина привела маленькую дочку вплотную к оцеплению в Минске. Девочка, испугавшись сирен и шума, начала плакать. Спустя пару минут в кадре появилась вторая женщина, предположительно, бабушка ребенка. Она начала забирать девочку, но родительница с криками и буквально с кулаками бросилась на нее.

В минувшее воскресенье во время несанкционированного массового мероприятия на проспекте Победителей в Минске сотрудники милиции задержали 12-летнего подростка, который наносил краской протестные надписи на асфальте. Как пояснила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, парень планировал принять участие в марше со своим отцом, которого ждал в торговом центре. Однако у последнего изменились планы, и на встречу с сыном он не приехал. Увидев толпу, мальчик самостоятельно присоединился к протестующим. Когда нашел баллончик с краской, по примеру некоторых взрослых подросток стал писать на асфальте слова, смысл которых ему не совсем понятен. В МВД напомнили: родителям надо следить, где проводят время их дети, и обязательно объяснять им последствия участия в несанкционированных массовых акциях.-0-