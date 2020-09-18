Дети не должны вовлекаться в политические игры взрослых - участница женского форума "За Беларусь"

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дети не должны вовлекаться в политические игры взрослых. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала директор Столинского районного центра детского творчества Людмила Леоновец - участница женского форума "За Беларусь".

"Я отрицательно отношусь к тому, что дети вовлекаются в политические события. Дети не должны заниматься политикой, они должны учиться", - сказала Людмила Леоновец.

Женский форум "За Беларусь" прошел в "Минск-Арене" и объединил около 13 тыс. женщин разных сфер деятельности и профессий со всей Беларуси. "Хочу, чтобы я и мои дети жили в мирной стране, чтобы Беларусь процветала. Поэтому я приехала на форум, чтобы поддержать всех женщин Беларуси. Белорусские женщины солидарны. Уверена, у нас все получится", - добавила директор центра.-0-