Дети с раннего возраста должны изучать культуру информбезопасности - эксперт

21 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Дети с раннего возраста должны изучать культуру информбезопасности. Такое мнение журналистам высказал перед началом конференции "Комплексная защита информации" глава Ассоциации защиты информации (Россия), директор Центра исследования проблем кадрового обеспечения отрасли информационной безопасности Российского технологического университета Владимир Лось, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам эксперта, проблемы в информационной отрасли в России и Беларуси похожие, поэтому обмен мнениями на подобных конференциях очень полезен. "Сейчас актуальными становятся проблемы, связанные с гуманитарными аспектами информационной безопасности, в частности социотехнических систем. Это социальные сети, в которых молодежь постоянно находится. Соцсети стали оказывать огромное влияние воспитательного характера, и не всегда в нужном направлении", - отметил Владимир Лось.

Эксперт привел в качестве примера случаи, когда сообщества в соцсетях провоцировали подростков к суицидам. "Мы должны воспитывать у молодых людей культуру информационной безопасности. Ее изучением должны быть охвачены дети со школьного, а может, и более раннего, возраста. В последующем ее нужно поддерживать", - добавил руководитель российской Ассоциации защиты информации.

Сегодня в Витебске начала работу XXIV научно-практическая конференция "Комплексная защита информации". Трехдневное мероприятие проходит на базе Витебского государственного технологического университета. Его участниками стали известные ученые, высококвалифицированные специалисты, представители ведущих организаций, осуществляющих деятельность в области защиты информации из Беларуси и России. Во время конференции они обсудят официальную политику двух государств в этой сфере, обменяются опытом. Организаторами конференции являются Постоянный комитет Союзного государства и Парламентское собрание Союза Беларуси и России.-0-