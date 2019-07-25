Дети-сироты предложили ООН реализовать в Беларуси 6 своих проектов

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дети-сироты, участвовавшие в мероприятиях летнего образовательного IT-лагеря YOU CAN в Минске, презентовали свои проекты, направленные на поддержку 6 из 17 Целей устойчивого развития ООН, сообщили БЕЛТА организаторы лагеря.

Образовательный проект объединил 70 детей-сирот из разных уголков Беларуси. 13-16-летние ребята выработали решения для не совсем детских проблем: связанных с гендерным равенством, трудно излечимыми заболеваниями, положением бездомных и улучшением качества образования. Все проекты будут переданы белорусскому подразделению Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

На разработку проектов было 9 дней - столько длилась лагерная смена. В первой половине дня дети учились программированию и околосмежным наукам, а после обеда собирались на "мозговые штурмы", чтобы применить полученные знания на практике.

В итоге ребята предложили создать YouTube шоу-проект, в котором бездомные смогут реабилитироваться и найти себе работу; лендинг (одностраничный сайт), который будет помогать людям бороться с эпилепсией; приложение для покупки и подбора индивидуальной одежды с любым принтом; сайт для абитуриентов, а также платформу для тех, кто нуждается в бесплатной юридической консультации и помощи. Каждый проект представляет собой полноценную концепцию с названием и логотипом, сроками его реализации, стратегией продвижения и даже ориентировочным бюджетом.

Организовать рабочий процесс и создавать полезные проекты ребятам помогали преподаватели и психологи из белорусского образовательного центра "Адукар" (организаторы лагеря). Они обучали ребят SEO и SMM, бизнес-планированию, журналистике, программированию и веб-дизайну.

Команда организаторов проекта YOU CAN планирует вернуться с третьим сезоном уже на зимних каникулах. В планах на будущее - строительство собственного образовательного кампуса, где обучать детей программированию можно будет ежесезонно.-0-