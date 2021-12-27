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27 декабря 2021, 16:13

ИНТЕРВЬЮ: Дети все чаще болеют COVID-19. Может, вакцинироваться?

Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Инна Федорова: Дети все чаще болеют COVID-19. Может, вакцинироваться?
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По всей Беларуси сегодня началась вакцинация детей против инфекции COVID-19. Привить можно будет подростков в возрасте 12-17 лет. Вакцинация проводится сугубо добровольно. Почему родителям все же стоит задуматься о прививке, рассказала в интервью БЕЛТА доцент кафедры эпидемиологии Белорусского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Инна Федорова.

- Минздрав Беларуси разрешил вакцинацию детей против коронавирусной инфекции. Насколько это своевременная мера, в частности, с учетом распространения новых штаммов вируса, которые, видимо, более контагиозны?

- В эпидемическом процессе коронавирусной инфекции произошли определенные изменения из-за мутаций вируса, которые привели к повышению контагиозности (заразности). Вследствие многочисленных генетических изменений вирус легко соединяется с рецепторами клеток человека и инфекция быстро распространяется. Стали все чаще регистрироваться случаи COVID-19 у детей, особенно школьного возраста. На сегодня существует более десятка эпидемиологических научных исследований, которые свидетельствуют о том, что подростки при контактах в быту и в школе имеют сопоставимый со взрослыми риск заражения коронавирусом. Таким образом, дети активно распространяют вирус и поддерживают эпидемический процесс.

В подавляющем большинстве случаев дети переносят коронавирусную инфекцию относительно легко и заболевание зачастую похоже на острую респираторную инфекцию, соответственно это затрудняет диагностику и выявление источников инфекции. Также не стоит забывать, что из правил есть исключения: у детей также регистрируются и тяжелые формы течения COVID-19 с развитием мультисистемного воспалительного синдрома и рядом осложнений.

Если мы хотим повлиять на эпидемиологическую ситуацию, снизить заболеваемость, заблокировать вирусу возможность мутировать, необходимо прививаться. Все мутации и новые варианты, вызывающие озабоченность, возникают на территориях именно с низким уровнем охвата вакцинацией. Приоритетной задачей вакцинации является создание коллективного иммунитета, в том числе и с участием детей.

Европейская техническая консультативная группа экспертов по вопросам иммунизации еще в июне 2021 года заявила о необходимости вакцинации подростков 12-15 лет и предложила свои рекомендации.

- На данном этапе будет использоваться одна вакцина - Vero Cell. Применяется ли она в других странах для вакцинации несовершеннолетних? Планируется ли разрешить вакцинацию детей вакцинами других производителей?

- Сегодня более десятка стран имеет опыт вакцинации детей в разных возрастных группах - с 3, 5 и 12 лет (Китай, США, Израиль, Великобритания и другие страны). Для вакцинации детей применяются различные биотехнологические платформы - векторные, РНК-вакцины и инактивированные препараты. Вакцина Vero Cell компании "Синофарм" имеет разрешение на применение у детей с трех лет в Китае (страна-производитель), где активно проводится иммунизация детей с использованием данного препарата. Исследования в Китае показали, что вакцина имеет высокий профиль безопасности как у взрослых, так и у детей.

На сегодня в нашей стране для вакцинации против COVID-19 детей в возрасте 12-17 лет разрешена к применению вакцина Vero Cell. Вакцинация показана не ранее 6 месяцев после перенесенной инфекции COVID-19 в соответствии с инструкцией по медицинскому применению иммунобиологического лекарственного средства, общей характеристикой лекарственного препарата и отсутствием противопоказаний. Также в перспективе будет рассматриваться вопрос применения у подростков вакцины "Гам-КОВИД-Вак-М" - это аналог вакцины "Спутник V" только с уменьшенным содержанием аденовирусных векторов при условии поставок препарата в страну с соответствующими документами, разрешающими использование данной вакцины.

- Согласно информации Минздрава, перед вакцинацией детей потребуется письменное информированное согласие родителей или законных представителей. С чем это связано? Это стандартная процедура?

- Вакцинация, как и введение других лекарственных средств парентерально, в данном случае с ковидными вакцинами внутримышечно, относится к простым медицинским вмешательствам. Поэтому для иммунизации детей требуется наличие информированного согласия родителей (законных представителей). Родители дают свое согласие на вакцинацию от гриппа, кори, краснухи, паротита, полиомиелита и других инфекций в рамках Национального календаря профилактических прививок, а также на другие медицинские вмешательства. Это стандартная процедура, которая зарегулирована на законодательном уровне.

- Каково ваше мнение по поводу вакцинации детей более раннего возраста? Есть ли основания для начала вакцинации детей, например начиная с 5 лет, или это преждевременно до появления более опасных штаммов?

- Возрастная структура заболеваемости достаточно динамична. Мы видим смещение заболеваемости на лиц молодого возраста и детей во многих странах. Вирусы постоянно циркулируют в популяции людей и ищут для себя неиммунных, поэтому для всех вакциноуправляемых инфекций характерны сдвиги в возрастной структуре заболеваемости, когда в эпидемический процесс вовлекаются те возрастные контингенты, которые не охвачены вакцинацией или имеют недостаточный уровень привитости.

Вакцинация детей более младшего возраста целесообразна, так как данные возрастные контингенты также остаются в риске инфицирования и заболевания. Не стоит забывать, что в подавляющем большинстве случаев наши дети посещают детские дошкольные учреждения, они организованы в коллективы, а это социальный фактор риска инфицирования и распространения инфекции.

Нужно помнить, что маленькие дети всегда были в группе риска тяжелого течения любых острых респираторных инфекций. Приведу пример США, где за период с начала пандемии COVID-19 было зарегистрировано 630 смертей среди детей 0-17 лет, при этом из этих летальных случаев доля погибших деток до 1 года и от 1 года до 4 лет суммарно составила 35%, а на детей 5-14 лет пришлось 32%. Да, в целом общепопуляционный показатель летальности среди детей невысокий, но это отдельные трагедии в отдельных семьях.

- Есть ли данные об опасности для детей штамма омикрон?

- По данным из ЮАР, известно, что штамм омикрон активно вовлекает в эпидемический процесс детей до пяти лет. Результаты наблюдений британских коллег свидетельствуют, что помимо головной боли, потери аппетита и усталости отличительной особенностью заражения омикрон-штаммом у детей является необычная сыпь. По данным Американской академии педиатрии, с начала пандемии COVID-19 заразились почти 7,4 млн детей и подростков, и только за последнюю неделю их число увеличилось на 170 тыс. человек, при этом в подавляющем большинстве случаев заболевания у детей, вызванные штаммом омикрон были легкими и очень похожими на сезонную острую респираторную инфекцию.

- Что посоветуете родителям, чтобы снизить риски заражения детей и осложнений болезни у уже заразившихся?

- Для снижения рисков инфицирования детей необходимо соблюдать стандартные санитарно-гигиенические меры профилактики при респираторных инфекциях: реже посещать с ребенком общественные места, торговые и развлекательные центры, стараться соблюдать дистанцию и гигиену рук. Маленьким детям крайне сложно носить маски, а вот подростки вполне могут соблюдать масочный режим.

Если ребенок заболел коронавирусной инфекцией, во-первых, не заниматься самолечением и обратиться к доктору во избежание осложнений. Во-вторых, во время болезни необходимо находиться дома, чтобы не распространять инфекцию. Крайне важно соблюдать режим проветривания в квартире и регулярную влажную уборку. Не забывайте правильно проветривать помещения, покидая комнату и не допуская сквозняков.

Приоритетным направлением профилактики коронавирусной инфекции все же является вакцинация. Существует такое понятие как "стратегия кокон-вакцинации" - это создание защиты своей семьи коллективным иммунитетом, в первую очередь для тех, кто не может быть привитым по возрасту, например, для маленьких детей, или для тех, кто имеет противопоказания. Сейчас у нас есть возможность защитить путем вакцинации взрослых и детей в возрасте от 12 до 17 лет. Если все члены семьи привиты, малыши находятся в безопасности и в быту у них низкий риск инфицирования.

БЕЛТА.-0-

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