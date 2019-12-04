Детская книга о спорте вышла в издательстве "Белорусская энциклопедия"

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга "Время ярких спортивных побед" вышла в издательстве "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки", сообщили БЕЛТА в учреждении.

Книжная новинка серии "Маленький профессор" поможет детям сделать шаг навстречу спорту. Издание рассказывает о видах спорта, которые были представлены на II Европейских играх, и о выступлениях белорусских спортсменов, а также предлагает полезные советы, которые сделают тренировки легкими и приятными.

По словам заведующей редакцией специальных проектов и электронных изданий издательства Эльвиры Горошко, книга приглашает совершить увлекательную экскурсию по одному из интереснейших спортивных событий 2019 года. "К сожалению, не все могли следить за выступлениями спортсменов на II Европейских играх. В книге мы хотели не только передать эмоции этого грандиозного спортивного праздника, но и рассказать о 15 видах спорта, в которых соревновались спортсмены. Помимо этого, читатель узнает, какими качествами должен обладать спортсмен и что необходимо сделать, чтобы попасть в национальную сборную", - отметила она.

Красочное издание на 36 страницах содержит информацию, предоставленную фондом "Дирекция II Европейских игр", а также фотографии Национального олимпийского комитета Беларуси. Книгу "Время ярких спортивных побед" можно приобрести во всех магазинах сети "Белкнига" или в магазине издательства.

Книги серии "Маленький профессор" доступным языком и в занимательной форме открывают ребенку удивительные факты о мире и Беларуси: знакомят с интересными событиями белорусской истории, литературой, естественными науками, рассказывают о белорусских легендах, достопримечательностях наших городов и деревень, национальной кухне, знаменитых людях и многом другом. За восемь лет существования серии вышло более 100 книг. Из последних - "Как быть героем в опасной ситуации", "В погоне за ветром", "Тайный мир микробов", "Витаминки, или Веселые обитатели ягод, овощей и фруктов", "Как в дома пришла вода", "Птица года Беларуси. Большой подорлик".-0-