Детская железная дорога открыла сезон летних перевозок

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детская железная дорога имени Константина Заслонова открыла свой 66-й сезон в Праздник труда - 1 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Поезд "Столичный экспресс" будет курсировать по субботам и воскресеньям (1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 мая) по традиционному маршруту: от станции Заслоново до станции Сосновый Бор и обратно.

К Дню Победы для минчан и гостей столицы на Детской железной дороге готовится концертная программа. Она будет организована 9 мая на станции Заслоново.

"Для сохранения здоровья юных пассажиров, профилактики распространения вирусных инфекций, а также создания комфортных условий проезда в поезде "Столичный экспресс" предусмотрена рассадка с учетом социальной дистанции. Кроме того, в течение всего дня будет проводиться санитарная обработка подвижного состава", - отметили в пресс-центре.

БЖД обращает внимание, что посетителям Детской железной дороги необходимо обязательно соблюдать масочный режим. Продажа масок будет организована на вокзале станции Заслоново.

Более подробную информацию о работе Детской железной дороги можно получить по телефону в Минске 267-25-22 или на странице ДЖД на сайте www.minsk.rw.by.-0-