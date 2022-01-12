Детская железная дорога за новогодние праздники перевезла более 5,4 тыс. пассажиров

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детская железная дорога завершила новогодние перевозки, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

С 24 декабря по 8 января "Новогодний экспресс" Детской железной дороги им. К.С.Заслонова курсировал по привычному маршруту Заслоново - Сосновый Бор. "Гостей в вагонах сопровождали герои сказок, а на станции Сосновый Бор для ребят и их родителей было организовано театрализованное представление "Новогоднее приключение в стране сказок". Всего за время перевозок состоялись 34 представления с участием артистов Минского Дворца культуры и спорта железнодорожников. Также посетители Детской железной дороги в ожидании поезда могли попробовать себя в роли машиниста на интерактивном тренажере управления локомотивом", - рассказали в БЖД.

За время зимнего сезона поезда "малой Белорусской" перевезли более 5,4 тыс человек. Билеты на детскую железную дорогу можно было приобрести не только в кассах, но и через интернет, а также по безналичному расчету. В этом сезоне через кассы было оформлено менее половины проездных документов.

"Для сохранения здоровья юных пассажиров, профилактики распространения вирусных инфекций, а также создания комфортных условий проезда в вагонах была предусмотрена рассадка с учетом социальной дистанции и обязательный масочный режим. Кроме того, в течение дня проводилась санитарная обработка подвижного состава", - подчеркнули в пресс-центре.-0-

Фото БЖД