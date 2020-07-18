Детская железная дорога за первую неделю сезона перевезла почти 2,8 тыс. пассажиров

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детская железная дорога имени Константина Заслонова за первую неделю 65-го сезона перевезла почти 2,8 тыс. пассажиров, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"С 9 по 16 июля Детская железная дорога на поезд "Столичный экспресс" продала 2779 билетов, более 60 из которых приобретены через интернет-сервис по продаже билетов ByCard", - рассказали в пресс-центре.

В нынешнем летнем сезоне поезд "Столичный экспресс" курсирует от станции Заслоново до станции Сосновый Бор и обратно по средам, четвергам и пятницам с 11.00 до 14.09 и делает четыре рейса (в 11.00, 11.38, 12.57, 13.35). По субботам и воскресеньям - с 11.00 до 16.04 и выполняет шесть рейсов (в 11.00, 11.38, 12.57, 13.35, 14.52, 15.31).

В сентябре совершить путешествие можно будет по субботам и воскресеньям с 11.00 до 16.04. Поезд будет делать шесть рейсов (в 11.00, 11.38, 12.57, 13.35, 14.52, 15.31).

Стоимость проезда составляет Br4. Билеты можно приобрести как в кассе на вокзале станции Заслоново, так и через интернет-сервис по продаже билетов ByCard.-0-