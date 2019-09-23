Детская железная дорога за сезон перевезла более 45 тыс. пассажиров

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 45 тыс. пассажиров перевезла Детская железная дорога имени Константина Заслонова в 2019 году, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.
Сезон стартовал 1 мая и завершился 22 сентября. Как правило, за этот период услугами пассажирского состава пользуются около 40 тыс. юных гостей.
В пресс-центре отметили, что Детская железная дорога представляет собой еще и первую ступень профессионального корпоративного обучения, которую ребята проходят, занимаясь в кружке "Юный железнодорожник". Они изучают основные железнодорожные дисциплины, в том числе общий курс железных дорог, знакомятся с организацией вагонного, локомотивного, путевого хозяйства, пассажирских перевозок.
Кроме того, дети на практике осваивают такие профессии, как проводник, начальник пассажирского поезда, помощник машиниста и машинист тепловоза, диспетчер, дежурный по переезду и другие. Занятия проходят с октября по апрель в учебном центре Детской железной дороги.
"Все знания, полученные на теоретических занятиях, ученики воплощают в жизнь. В этом году из 46 выпускников ДЖД 20 поступили в профильные высшие и средние специальные учебные заведения", - отметили в пресс-центре.-0-