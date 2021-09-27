Детская железная дорога завершила летний сезон

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детская железная дорога им. К.С.Заслонова завершила летний сезон перевозок. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.

"В этом году Детская железная дорога работала с мая по сентябрь, за это время было перевезено более 36 тыс. пассажиров, - отметили в пресс-службе. - Обучение завершили 45 юношей и девушек. Из них 15 поступили в железнодорожные учебные заведения, чтобы в дальнейшем связать свою судьбу с ж/д транспортом".

Торжественная линейка, посвященная окончанию летней поездной практики, состоялась на станции "Заслоново". Все смены доложили о готовности, а затем состоялось награждение лучших. Четверым воспитанникам ДЖД вручили почетные грамоты Минского отделения Белорусской железной дороги за высокие показатели теоретического и практического обучения, активное участие в общественной жизни и личный вклад в развитие детской ж/д.

Кроме того, наиболее отличившиеся юные железнодорожники были отмечены грамотами и нагрудными значками "Лучший по профессии" в номинациях "Лучший машинист", "Лучший дежурный по станции", "Лучший путеец" и "Лучший проводник", а также нагрудным знаком "Отличник детской железной дороги".

С октября ДЖД им. К.С.Заслонова приглашает учащихся 5-7-х классов в бесплатный кружок "Юный железнодорожник". В процессе теоретического обучения ребят знакомят с основными железнодорожными дисциплинами.-0-