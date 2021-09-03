Детские кардиохирурги освоили новейшую технологию лечения белоктеряющей энтеропатии у детей

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские детские кардиохирурги освоили новую технологию хирургического лечения белоктеряющей энтеропатии у детей, сообщил журналистам заведующий рентгеноперационной РНПЦ детской хирургии Павел Черноглаз, передает корреспондент БЕЛТА.

Операции выполнены пациентам с врожденными пороками сердца, которым уже выполнялись, как правило, этапные коррекции. К сожалению, у некоторых из них возникает такое состояние, как белоктеряющая энтеропатия. То есть в кишечник в определенную зону истекает лимфатическая жидкость, которая содержит большое количество белков. В связи с этим пациенты теряют из сосудистой системы белок, что приводит к тяжелому состоянию.

"Предложено немало методов лечения, но все они либо малоэффективны, либо условно эффективны, либо требуют приема большого количества непростых препаратов. Во всем мире эта проблема достаточно острая, актуальная. Кто-то ближе подошел к ее решению, кто-то еще далеко", - отметил Павел Черноглаз.

Американские коллеги, которые сейчас находятся в РНПЦ детской хирургии с мастер-классами, предложили и внедрили в клиническую практику уникальную методику, которая позволяет выявить источник, откуда происходит истечение в кишечник этой жидкости.

Заведующий рентгеноперационной РНПЦ пояснил, что для этого в организм пациента вводится специальный красящий агент. "После этого выполняется фиброгастроскопия - и мы видим, где в кишечнике появляется окрашенная жидкость. И тогда к этому месту подводится эндоскоп, специальная игла - в эту зону вводится специальный биологический медицинский клей, который ее изолирует. Соответственно, этот источник, через который происходит истечение жидкости, блокируется", - сказал Павел Черноглаз.

Операция новая, но очень эффективная и многообещающая. Сейчас в мире продолжается набор пациентов. "К счастью, приехал специалист, который эту методику, можно сказать, внедрил у нас. По крайней мере мы с его участием стали ее выполнять и помогли тем детям, которые находятся в стационаре. Мы надеемся, что эта методика теперь в нашем арсенале", - отметил заведующий рентгеноперационной РНПЦ.

В центре в США, где эта методика, по сути, уже поставлена на поток, выполнение подобных операций занимает от 40 минут до нескольких часов. "Мы говорим о лимфатической системе, она имеет такое сложное строение и она так вариабельна у каждого человека, что, начиная процедуру, очень сложно понять, как она пойдет. В среднем у нас занимала 3-4 часа на пациента", - рассказал медик.

По его словам, после устранения этой проблемы качество жизни таких пациентов значительно улучшается.

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