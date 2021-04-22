Детские кардиохирурги освоили новые технологии

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детские кардиохирурги внедрили в практику ряд новых инновационных технологий, сообщил журналистам заместитель начальника главного управления организации медицинской помощи - начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Дмитрий Лазарь, передает корреспондент БЕЛТА.

В РНПЦ детской хирургии, в частности, внедрена операция OZAKI. Это хирургическое вмешательство позволяет избежать протезирования аортального клапана механическим протезом при его патологии, что способствует улучшению качества жизни пациентов. Операцию успешно выполнили двум пациентам - в возрасте 1 месяца (вес 3700 г) и 7 лет.

Существенно расширены показания для выполнения радикальной хирургической коррекции врожденных пороков сердца у недоношенных и маловесных детей в условиях искусственного кровообращения. Например, новорожденному ребенку с весом 1450 г была выполнена радикальная хирургическая коррекция порока сердца в виде атрезии легочной артерии (I типа) с дефектом межжелудочковой перегородки.

Впервые в прошлом году детские кардиохирурги выполнили имплантацию транскатетерного клапана легочной артерии Melody в нативный трехстворчатый клапан 13-летнему пациенту со сложным врожденным пороком сердца с развитием прогрессирующей недостаточности и стеноза трехстворчатого клапана. Такая операция в мировой практике описана в единичных случаях. У этого ребенка она была единственно возможной альтернативой хирургической коррекции, которая с учетом тяжести состояния, анатомических условий была сопряжена с запредельными рисками.-0-