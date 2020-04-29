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29 апреля 2020, 13:28

Детские пособия, социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам увеличатся с 1 мая

Фото из архива
Фото из архива

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 мая вырастет размер детских пособий, социальных пенсий, надбавок и повышений, доплат пенсионерам в возрасте старше 75 лет и другие выплаты. Это связано с изменением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Бюджет прожиточного минимума (БПМ)

Согласно постановлению Минтруда и соцзащиты от 23 апреля 2020 года №38, БПМ с 1 мая по 31 июля 2020 года установлен в размере Br246,78. Новый БПМ в среднем на душу населения повысился на 2,9% по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 февраля по 30 апреля нынешнего года. Соразмерно увеличиваются и перечисленные выплаты.

Детские пособия

Единовременное пособие при рождении первого ребенка теперь составит Br2467,8, при рождении второго и последующих детей - Br3454,92. Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, с ноября будет выплачиваться в размере Br246,78, пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет (ежемесячное) - в размере Br123,39.

Ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством: на ребенка-инвалида - Br172,75, на других детей в семье - Br123,39. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составляет Br246,78 (с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 3 лет) и Br296,14 (с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку 3 лет), ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, - Br172,75.

Новые размеры данных выплат будут действовать до 31 июля. Они обычно пересматриваются в феврале, мае, августе и ноябре.

Государственные пособия семьям, воспитывающим детей в возрасте до 3 лет (ежемесячные), пересчитываются дважды в год - с 1 февраля и с 1 августа - в связи с ростом среднемесячной заработной платы в стране за предшествующий квартал. Сейчас действуют следующие размеры этих выплат: на первого ребенка - Br405,48, на второго и последующих - Br463,4, на ребенка-инвалида - Br521,33.

Выплаты пенсионерам

Ежемесячная доплата к пенсиям неработающих пенсионеров в мае-июле для людей в возрасте 80 лет и старше составит Br61,7, в возрасте от 75 до 80 лет - Br46,28. Надбавка для инвалидов первой группы составит Br61,7, пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, - Br30,85.

Социальные пенсии (назначаются при неполучении трудовой пенсии) увеличатся следующим образом: инвалидам I группы, в том числе инвалидам с детства, - до Br271,46, инвалидам с детства II группы - Br234,44, инвалидам II группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца на каждого ребенка - Br209,76, инвалидам III группы - Br185,09, лицам старше общеустановленного пенсионного возраста - Br123,39, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет при различной степени утраты здоровья - от Br197,42 до Br271,46.

Пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, увеличится до Br246,78 (в случае ухода за одним таким человеком) и до Br296,14 (за двумя и более).

Повышение размера пенсии ждут и другие категории получателей: Героев Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, блокадников, бывших узников фашистских концлагерей, инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны (либо с последствиями военных действий) и так далее.

Минимальные потребительские бюджеты

Минимальный потребительский бюджет на одного члена семьи из четырех человек с 1 мая по 31 июля в расчете на месяц составит Br406,04 (с 1 февраля по 30 апреля действовал соответствующий размер МПБ в размере Br374,89).

Также постановлением Минтруда установлены среднедушевые минимальные потребительские бюджеты молодой семьи из трех человек в размере Br437,84; трудоспособного населения - Br513,77; пенсионеров - Br398,4; детей в возрасте до 3 лет - Br340,01; детей в возрасте от 3 до 6 лет - Br434,64; детей в возрасте от 6 до 18 лет - Br441,79.

Как уточнили специалисты Минтруда, минимальный потребительский бюджет представляет собой расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных потребностей человека. Удельный вес статей расходов в минимальном потребительском бюджете семьи из четырех человек в ценах марта 2020 года распределен так: продукты питания - 48,2%, одежда, белье, обувь - 19,1%, ЖКУ - 8,7%, бытовые услуги, транспорт, связь - 8,8%, мебель, предметы культурно-бытового и хозяйственного назначения - 8,8%, культурно-просветительные мероприятия и отдых - 1,3%, взносы и платежи - 2,5%, лекарственные средства, предметы санитарии и гигиены - 2,6%.

Среднедушевые минимальные потребительские бюджеты утверждаются ежеквартально и служат для анализа достигнутого уровня жизни населения и прогнозирования его изменений, оценки материального положения различных групп населения, типов семей, покупательной способности доходов населения, обоснования размеров минимальных социально-трудовых гарантий.

В настоящее время среднедушевой минимальный потребительский бюджет семьи из четырех человек служит основой для определения права граждан на получение льготных кредитов и субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений; граждан, постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек, - льготных кредитов на капитальный ремонт и реконструкцию жилых помещений, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек.

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