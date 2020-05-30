Детский фонд ООН и Libra проводят конкурс к Международному дню защиты детей

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставочный зал Libra совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси проводит конкурс в Instagram к Международному дню защиты детей, сообщили БЕЛТА организаторы.

"Художник Бэнкси в своих произведениях часто затрагивает проблемы, с которыми сегодня зачастую сталкиваются дети в различных уголках нашей планеты. Это можно увидеть, например, в работах "Никто меня не любит" (Nobody likes me), "Рабский труд" (Slave Labor), "Ребенок-солдат" (Child Soldier). Выставочный зал Libra и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси предлагают оживить эти или другие граффити и работы художника, которые затрагивают актуальные проблемы детей, - рассказали организаторы. - Воссоздавайте его работы вживую, фотографируйте, размещайте ваши творения в своем профиле Instagram, отмечайте выставочный зал (@gallery.libra)".

Конкурс продлится до 14 июня. Победителей ждут призы.-0-