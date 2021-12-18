Детский фонд во время акции "Наши дети" организует для ребят мероприятия во всех областях страны

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский детский фонд традиционно участвует в республиканской благотворительной акции "Наши дети". Мероприятия пройдут во всех областях страны, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор фонда Александр Трухан.

"Мероприятия, организованные Белорусским детским фондом, состоялись уже в областных центрах. Например,14 декабря в Гродненском государственном колледже искусств участниками праздничной программы стали ребята из опекунских и многодетных семей. Акция Минского областного отделения фонда взяла старт с поздравления детей-сирот из детской деревни "Истоки". Кроме подарков, силами учащихся Колодищанской средней школы №2 была подготовлена праздничная программа", - рассказал Александр Трухан.

Могилевское областное отделение фонда пригласило воспитанников коррекционно-развивающих центров, их родителей и воспитателей в Могилевский областной театр кукол на благотворительный показ сказки Шарля Перро "Золушка". Дети с тяжелыми формами инвалидности и дети с синдромом Дауна в сопровождении родителей побывали на новогодней шоу-программе в развлекательном центре. И, конечно, каждый ребенок получил в подарок от Детского фонда игрушки и сладкие угощения. Уже стали участниками праздничных мероприятий дети с инвалидностью из Могилевского областного и Чериковского районного центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. При этом сотрудники и члены правления фонда не только организуют для реюят представления, дарят подарки, но и непосредственно оказывают центрам помощь.

Витебское областное отделение фонда начало благотворительную акцию "Наши сердца - детям" с поздравления детских домов семейного типа в Оршанском районе. Первый подарок от Центрального офиса Детского фонда получили дети-сироты из детских домов семейного типа из разных областей. Они побывали в Беловежской пуще в поместье Деда Мороза, отправившись туда на специальном экскурсионном поезде. Группа детей-сирот из детских домов семейного типа Витебской области отправится в такое же путешествие на праздничном поезде в поместье Деда Мороза в первых числах января. Воспитанники детских домов семейного типа из Минска и Минского района посетили мастер-класс по изготовлению имбирных расписных пряников в Доме пряника.

Фото Белорусского детского фонда

"Во время новогодней благотворительной акции Белорусский детский фонд проведет много полезных, важных и интересных мероприятий, исполнит детские мечты, - отметил директор фонда. - Например, дети с инвалидностью из Каменской вспомогательной школы-интерната сегодня посетят с экскурсией Брест и Брестскую крепость. Воспитанники детских домов семейного типа вместе со своими приемными родителями уже вчера смогли ощутить атмосферу настоящего зимнего праздника в Республиканском горнолыжном центре "Силичи". Для детей-сирот это была первая в жизни поездка на горнолыжный курорт и мастер-классы с профессионалами".

Традиционно в период акции большое внимание уделяется больным детям и детям с инвалидностью. Сотрудники и волонтеры фонда посетят с поздравлениями и подарками в Минске детское ожоговое отделение больницы скорой медицинской помощи, Республиканский научно-практический центр детской хирургии, детское отделение РНПЦ психического здоровья, а также детские областные больницы и детские отделения областных и районных больниц Бреста, Гродно, Гомеля, Минска и Могилева. Праздничные мероприятия пройдут для особенных деток в детских садах, школах, центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Ребята также смогут посетить Белорусский государственный цирк, Белорусский театр "Лялька", новогодние выставки.

"Мы счастливы, что Новый год - тот праздник, когда осуществляются детские мечты, добро и волшебство становятся возможными, особенно для ребят с непростой судьбой. Мы благодарны всем людям и организациям, которые откликаются на детские желания искренними действиями и заботой", - добавил Александр Трухан.

Стать участником акции "Наши дети" и внести свой вклад в марафон добрых дел может каждый желающий - все подробности на сайте Белорусского детского фонда.-0-