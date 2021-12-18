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18 декабря 2021, 13:48

Детский фонд во время акции "Наши дети" организует для ребят мероприятия во всех областях страны

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Благотворительная акция "Наши дети""
Турчин вручил подарки воспитанникам детского дома семейного типа в Молодечненском районе
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18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский детский фонд традиционно участвует в республиканской благотворительной акции "Наши дети". Мероприятия пройдут во всех областях страны, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор фонда Александр Трухан.

"Мероприятия, организованные Белорусским детским фондом, состоялись уже в областных центрах. Например,14 декабря в Гродненском государственном колледже искусств участниками праздничной программы стали ребята из опекунских и многодетных семей. Акция Минского областного отделения фонда взяла старт с поздравления детей-сирот из детской деревни "Истоки". Кроме подарков, силами учащихся Колодищанской средней школы №2 была подготовлена праздничная программа", - рассказал Александр Трухан.

Могилевское областное отделение фонда пригласило воспитанников коррекционно-развивающих центров, их родителей и воспитателей в Могилевский областной театр кукол на благотворительный показ сказки Шарля Перро "Золушка". Дети с тяжелыми формами инвалидности и дети с синдромом Дауна в сопровождении родителей побывали на новогодней шоу-программе в развлекательном центре. И, конечно, каждый ребенок получил в подарок от Детского фонда игрушки и сладкие угощения. Уже стали участниками праздничных мероприятий дети с инвалидностью из Могилевского областного и Чериковского районного центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. При этом сотрудники и члены правления фонда не только организуют для реюят представления, дарят подарки, но и непосредственно оказывают центрам помощь.

Витебское областное отделение фонда начало благотворительную акцию "Наши сердца - детям" с поздравления детских домов семейного типа в Оршанском районе. Первый подарок от Центрального офиса Детского фонда получили дети-сироты из детских домов семейного типа из разных областей. Они побывали в Беловежской пуще в поместье Деда Мороза, отправившись туда на специальном экскурсионном поезде. Группа детей-сирот из детских домов семейного типа Витебской области отправится в такое же путешествие на праздничном поезде в поместье Деда Мороза в первых числах января. Воспитанники детских домов семейного типа из Минска и Минского района посетили мастер-класс по изготовлению имбирных расписных пряников в Доме пряника.

Фото Белорусского детского фонда
Фото Белорусского детского фонда

"Во время новогодней благотворительной акции Белорусский детский фонд проведет много полезных, важных и интересных мероприятий, исполнит детские мечты, - отметил директор фонда. - Например, дети с инвалидностью из Каменской вспомогательной школы-интерната сегодня посетят с экскурсией Брест и Брестскую крепость. Воспитанники детских домов семейного типа вместе со своими приемными родителями уже вчера смогли ощутить атмосферу настоящего зимнего праздника в Республиканском горнолыжном центре "Силичи". Для детей-сирот это была первая в жизни поездка на горнолыжный курорт и мастер-классы с профессионалами".

Традиционно в период акции большое внимание уделяется больным детям и детям с инвалидностью. Сотрудники и волонтеры фонда посетят с поздравлениями и подарками в Минске детское ожоговое отделение больницы скорой медицинской помощи, Республиканский научно-практический центр детской хирургии, детское отделение РНПЦ психического здоровья, а также детские областные больницы и детские отделения областных и районных больниц Бреста, Гродно, Гомеля, Минска и Могилева. Праздничные мероприятия пройдут для особенных деток в детских садах, школах, центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Ребята также смогут посетить Белорусский государственный цирк, Белорусский театр "Лялька", новогодние выставки.

"Мы счастливы, что Новый год - тот праздник, когда осуществляются детские мечты, добро и волшебство становятся возможными, особенно для ребят с непростой судьбой. Мы благодарны всем людям и организациям, которые откликаются на детские желания искренними действиями и заботой", - добавил Александр Трухан.

Стать участником акции "Наши дети" и внести свой вклад в марафон добрых дел может каждый желающий - все подробности на сайте Белорусского детского фонда.-0-

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