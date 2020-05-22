Детство в бутылке

Многие, увидев малышей, которые чокаются чашками с компотом, улыбнутся и забудут. А заведующая подростковым отделением Минского городского клинического наркологического диспансера Людмила Шпаковская считает, что для родителей – это серьезный повод задуматься. С алкоголем не шутят!

Вино вместо компота

– Людмила Аликовна, дети какого возраста чаще всего попадают в наркодиспансер?

– Бывали случаи, когда и 4-летний ребенок оказывался в больнице с отравлением алкоголем – выпил вино вместо компота. Поэтому родители всегда должны быть настороже. Чаще всего к нам попадают ребята 16–17 лет. Хотя иногда оказываются под наблюдением и 10–12-летние подростки – в этом возрасте они пробуют алкоголь, скорее, из любопытства. В моей практике был случай, когда первоклассники отмечали день рождения друга – водку разбавляли клубничным компотом. После чего пошли в школу, их там развезло… Хорошо, что это случилось на уроках, иначе неизвестно, чем бы все закончилось. Дети просто копировали поведение взрослых, видели, как те отмечают праздники. О последствиях не задумывались.

Родители часто не понимают, насколько серьезной может оказаться проблема. Об этом говорит хотя бы тот факт, что большинство детей пробуют алкоголь в кругу семьи. Взрослые наливают рюмку на Новый год или просто для того, чтобы сын не пил "за углом". Но таким образом они будто разрешают употреблять спиртные напитки, дают понять, что это нормально.

В нашем обществе алкоголь на свадьбах, на днях рождения – обычное дело. И по телевизору, в кино это транслируется. Дети растут в среде, где употребление спиртного считается нормой. А тут еще и папа, например, периодически приходит с работы, наливает стакан, чтобы снять стресс, – у малышей ведь это автоматически откладывается в голове.

– Как же уберечь ребенка от опасности, учитывая особенности нашего общества?

– Универсального ответа на этот вопрос нет, все зависит от конкретного ребенка. Родители лучше понимают свое чадо, знают, как именно провести беседу на эту тему. Одному достаточно запретить, у другого запрет только подогреет любопытство… Все индивидуально. Многое зависит и от возраста. Если 4–5-летнему малышу можно просто сказать, что это плохо, то с 15–16-летним подростком надо разговаривать иначе. В этом возрасте он должен уже четко понимать, что алкоголь – это яд, который разрушает организм. И по логике вещей ребятня не должна видеть, что родители сами злоупотребляют спиртными напитками, иначе слова взрослых будут звучать абсурдно. Если вы выпиваете на празднике, то делайте это хотя бы после того, как дети выйдут в другую комнату погулять.

Не упустить момент

– У 15–16-летних подростков своя личная жизнь и секреты от родителей. Почему в этом возрасте дети прибегают к алкоголю? Сильно ли влияет на это наследственность?

– К алкоголю и наркотикам подростки прибегают чаще всего потому, что не могут справиться с трудностями реального мира. Для них это способ уйти от проблем. Кто-то пытается таким образом повысить самооценку, кто-то поругался с девочкой и решил снять стресс... Ошибочно полагать, что в этом вопросе все зависит от наследственности. Наследственность – это лишь один из множества факторов, который оказывает влияние на формирование зависимости. Многое решает характер ребенка, его окружение, отношения с друзьями, учителями. Бывает, что оба родителя пьют, а их 16-летний сын даже не смотрит на алкоголь, занимается спортом, где-то подрабатывает.

А случается и наоборот: парень спивается в 17 лет, хотя живет в обеспеченной, с виду благополучной семье.

Важную роль играют взаимоотношения с близкими. Дети должны чувствовать, что родители – это те люди, которые любят их и примут любыми, не осудят, всегда поддержат.

– Что делать, когда в дом пришла беда под названием "детский алкоголизм"?

– Взрослые на начальном этапе часто не замечают проблему. Подумаешь, ребенок выпил немного пива. Но зависимость не появляется в один день. Важно не упустить момент. Считаю, если мама хоть однажды увидела, что сын или дочка пришли выпившими домой, – это повод обратиться к врачу-наркологу. Не потому, что это уже алкоголизм, а для того, чтобы разобраться, почему это произошло. Может, одной беседы с психологом будет вполне достаточно. Или сами родители должны поговорить на эту тему с ребенком. Если ему просто было интересно попробовать – это одно. Если он не смог отказаться в компании – здесь уже нужна работа с психологом. И лучше обратиться именно к психологам-наркологам, потому что специалисты нашего профиля уже заточены на эту проблему, мы знаем, как разговаривать с такими детьми.

К сожалению, редко встречаются ответственные родители, которые бы пришли к нам со словами: "У нас проблема. Что нам нужно делать?" За 20 лет, которые я работаю подростковым наркологом, таких по пальцам могу пересчитать. Когда ребенка задерживает в пьяном виде милиция, мы приглашаем к нам его вместе с мамой и папой. И чаще всего приходит один подросток… Большинство сваливают свою проблему на врачей – мол, делайте, что хотите, мы не справляемся.

Школа для родителей

– Как вы работаете с детьми, которые попали к вам под наблюдение?

– Чаще всего подростки попадают к нам через комиссию по делам несовершеннолетних. В течение года проводятся регулярные встречи с психологами, психотерапевтами, подростковыми наркологами. Самое главное, чему мы пытаемся научить ребят на своих профилактических занятиях, – ответственному поведению. Говорим с ними о ценностях жизни и здоровья. Пытаемся вместе разобраться, откуда пришло влечение к алкоголю. Просто запретить мы не можем, в наших силах только изменить отношение к спиртным напиткам.

Хотелось бы, чтобы взрослые понимали: мы не собираемся портить жизнь их семье, а, наоборот, – хотим помочь. И чем раньше к нам обратиться за помощью – тем лучше. Многие боятся идти к наркологу, ошибочно полагая, что ребенка сразу же поставят на учет. Не стоит этого опасаться. У нас есть анонимная бесплатная помощь подросткам. Мы не сообщаем информацию в учреждения образования. У нас были даже такие случаи, когда дети приводили своих друзей и просили: "Только не говорите родителям, иначе они его убьют"...

На базе Минского городского наркодиспансера действует "Школа общения с детьми". На занятия могут прийти не только те родители, чьи дети уже попали под наблюдение наркологов, но и, кто просто хочет получше узнать своих детей, научиться правильно общаться. Школа работает по вторникам с 18:00. Адрес: ст. м. Кунцевщина, 22 (5-я детская поликлиника, 2 этаж, кабинет психотерапевта).

Антонина БЛИЗНЮК, газета "7 Дней"