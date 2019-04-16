Девять человек отравились грибами с начала года в Беларуси

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с начала года пострадали от отравления грибами девять человек, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.
"Зарегистрировано уже 8 случаев отравления грибами, пострадали 9 человек. Пострадавшие, с их слов, употребляли в пищу маринованные и сушеные грибы. Отравлений свежими грибами пока не зарегистрировано", - сказала Юлия Бородун.
За 2018 год зарегистрировано 86 случаев отравления, пострадали 98 человек. Пострадавшие употребляли как маринованные, соленые, сушеные, так и свежие грибы.
Весной традиционно появляются сморчки и строчки, которые очень похожи. В сыром виде строчки смертельно ядовиты. Во многих странах строчки относят не к условно ядовитым грибам, а к ядовитым. Сморчки же можно употреблять только после предварительной обработки. Оба этих вида грибов содержат опасный яд - гельвеловую кислоту. Кроме того, в строчках содержится сильный яд гиромитрин, который не разрушается и не переходит в отвар даже при длительном кипячении.
В Минздраве напомнили, чтобы избежать отравления грибами, необходимо соблюдать элементарные правила профилактики: собирать только известные грибы (существуют справочники съедобных и ядовитых грибов), не собирать и не покупать на рынке переросшие, дряблые, поврежденные личинками и плесенью грибы, не собирать дары природы вдоль дорог, никогда не покупать на рынке грибные консервы, герметично закрытые крышками в домашних условиях, а также сухие грибы, грибную икру и различные салаты из этого продукта. Также эпидемиологи рекомендуют не откладывать обработку грибов, поскольку это продукт скоропортящийся, и заготавливать впрок только молодые грибы. Каждый вид грибов нужно солить, сушить и мариновать отдельно. Перед приготовлением их нужно тщательно мыть, а воду после отваривания обязательно сливать.-0-
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