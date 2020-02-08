8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девять школьников из Минска стали победителями лингвистического конкурса БГУ "Игра слов". Награждение состоялось сегодня с участием декана филологического факультета Ивана Ровдо, сообщили БЕЛТА в пресс-службе университета.
Ребята получили благодарственные письма, учебные пособия и памятные подарки, затем для них была организована экскурсия по факультету.
Среди девятиклассников лучшими названы Елизавета Вахитова (СШ №203), Елизавета Касинская (гимназия №27) и Вероника Матусевич (гимназия №1 имени Ф.Скорины). В числе десятиклассников отмечены Анастасия Джежора (СШ №125), Валерия Белянкина (гимназия №24) и Анастасия Жудрик (СШ №145). В тройку финалистов лингвистического состязания среди одиннадцатых классов вошли Анна Гордейчук (СШ №3), Анна Амельянович (СШ №173) и Дарья Шайбакова (гимназия №20).
Всего в лингвистическом конкурсе "Игра слов" 1 февраля приняли участие около 500 учащихся девятого, десятого и одиннадцатого классов 113 школ, гимназий, лицеев столицы и Минского района. Ребятам предлагалось 15 креативных заданий по русскому и белорусскому языкам. В этом году школьники решали языковые пропорции, расставляли пропущенные буквы и правильные ударения в словах, определяли переносное значение словосочетаний.
Организатором конкурса выступила кафедра русского языка при поддержке Совета молодых ученых филологического факультета БГУ.-0-