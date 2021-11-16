Девятый день на границе: беженцы ночевали прямо на холодном бетоне, многие так и не уснули

16 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беженцы встречают девятый день на белорусско-польской границе. Люди ночевали прямо на холодном бетоне у въезда в пункт пропуска, многим из них так и не удалось уснуть, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Очень холодно. Хорошо хоть снега не было. Поспал в лучшем случае два часа. Да, у нас нет воды и еды, но главное, что мы хотим, уйти наконец в Польшу или попасть дальше в ЕС", - говорит один из беженцев. Он надеется, что ситуация разрешится в ближайшее время.

С польской стороны все так же дежурят силовики за колючей проволокой. За ночь увеличилось количество техники: на узком участке въезда в польский пункт пропуска стоят уже четыре водомета. Напротив - лагерь беженцев с детьми и женщинами.-0-