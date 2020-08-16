"Девушкам 60 рублей, парням 30" - Караев рассказал, как финансируются цепочки митингующих в Беларуси

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ядро митингующих в так называемых цепочках протеста финансируется из-за рубежа. Об этом заявил сегодня журналистам министр внутренних дел Юрий Караев на митинге на площади Независимости в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, ядро протестующих финансируется из-за рубежа. Парням платят 30 рублей, девушкам - 60. "Их, очень мирных девчонок, используют втемную, управляют их сознанием и подсознанием, используют их хорошие чувства так, чтобы все это перевернуть, - заявил Юрий Караев. - Почитайте, как на Кубе этот проект "белые женщины" финансировался, и посмотрите, как четко он исполняется здесь. Эти девушки, которым платят по 60 рублей, уже не пускают в свои ряды других. Видимо, не хотят делиться ресурсами. Подлецы это все делают".

Министр назвал провокацией и призывы к забастовкам на предприятиях. Он обратил внимание, что трудовые коллективы перестают выполнять свои обязанности, в итоге предприятие не выпускает продукцию и теряет контракты. Упустив всего одну поставку, завод отдает рынок конкурентам. "И они уже никогда не вернутся к продажам. За что им будут платить деньги? За то, что произвели, или за то, что реализовали? Все это исчезнет", - подчеркнул он.-0-