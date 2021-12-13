Дежурство в ТЛЦ, где размещены беженцы, несут 11 спасателей МЧС

13 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Дежурство в пункте временного размещения беженцев в транспортно-логистическом центре "Брузги" неподалеку от белорусско-польской границы одновременно несут 11 спасателей. Об этом сообщил начальник пожарного аварийно-спасательного отряда Гродненского областного управления МЧС Виктор Кессо, передает корреспондент БЕЛТА.

"МЧС продолжает следить за обстановкой в ТЛЦ. Внештатных ситуаций не было. Беженцы поняли наши правила, которые нужно выполнять: не пользуются примусами, открытым огнем. Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии. Также следим за ситуацией через систему видеонаблюдения. На данный момент нет необходимости увеличивать количество сотрудников для дежурства", - рассказал он. -0-