Дезинфекция подъездов проводится раз в сутки - Минжилкомхоз

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16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дезинфекция подъездов на фоне ситуации с распространением коронавируса проводится раз в сутки, сообщил первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.
"В местах общего пользования дезинфекция поверхностей проводится раз в день", - сказал Геннадий Трубило.
Обрабатываются и городские улицы. Проезжая часть обрабатывается дезсредствами, после чего промывается водой.
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