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15 апреля 2021, 17:34

Дезинформация о вакцинах препятствует глобальной борьбе с коронавирусом - посольство Китая в Беларуси

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Фото из архива
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15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дезинформация о вакцинах препятствует глобальной борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом заявили корреспонденту БЕЛТА в посольстве КНР в Беларуси.

"Сообщение о невысокой эффективности китайской вакцины является преднамеренно неправильным толкованием ситуации, - заявили в дипмиссии. - В последнее время некоторые западные СМИ и зарубежные пользователи социальных платформ муссируют информацию о том, что якобы директор Китайского центра по контролю за заболеваниями Гао Фу признал невысокую эффективность вакцин от COVID-19, произведенных в КНР, и что якобы Китай рассматривает другие программы вакцинации для решения проблемы неэффективности. Это является полным недоразумением".

В посольстве подчеркнули: "Некоторые намеренно неправильно интерпретируют и дискредитируют китайские вакцины. Гао Фу уже пояснил эти факты в интервью Global Times. В частности, он заявил, что есть как высокие, так и низкие глобальные данные испытаний вакцин на эффективность и данные, как улучшить уровень защиты вакцин. Это проблема, которая должна быть рассмотрена мировыми учеными. В будущем можно будет внести коррективы, основываясь на характеристиках коронавируса нового типа и имеющейся ситуации с вакцинацией. Всемирная организация здравоохранения требует, чтобы эффективность вакцины от COVID-19 превышала 50%, в то же время приемлемое требование к эффективности для большинства вакцин на рынке в мире составляет более 70%".

В дипмиссии пояснили, что Китай опубликовал первое издание руководства по вакцинации против COVID-19. "Преимущества вакцинации намного перевешивают риски, вакцина должна использоваться справедливо и распределяться по всему миру. И если вакцина не будет распределена в глобальном масштабе, вирус разделит мир", - обратили внимание в посольстве.

Пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь также коснулся данной темы во время очередной пресс-конференции, заявив, что соответствующие сообщения СМИ были полностью неправильным пониманием ситуации. "Вакцины используются для борьбы с эпидемиями и для спасения жизней, соответствующие сообщения в средствах массовой информации должны быть научными и объективными, их нельзя вырывать из контекста или даже намеренно неправильно истолковывать ради привлечения внимания, иначе они могут серьезно ввести общественность в заблуждение и стоить людям жизней", - считают в дипломатической миссии.

"Китай с начала эпидемии всегда придерживается концепции создания сообщества единого здравоохранения, сотрудничает с другими странами в борьбе с инфекцией и делится наработанным опытом, а также реализует требование председателя КНР Си Цзиньпина о том, чтобы сделать вакцины глобальным общественным благом и принимать активное участие в программе по вакцинам от COVID-19 Всемирной организации здравоохранения, - продолжили в посольстве. - В настоящее время Китай предоставил вакцины от COVID-19 многим странам, включая дружественную Беларусь. Члены правительств многих стран, привившись первыми китайской вакциной, выражают к ним доверие. Авторитетные эксперты и жители многих государств выразили свое доверие китайским вакцинам".

В посольстве обратили внимание на тот факт, что в настоящее время международное сообщество столкнулось с трудной ситуацией, когда масштабные изменения в мире происходят на фоне небывалой эпидемиологической катастрофы, и ни одна из стран не может выжить в одиночку.

Китайская сторона дает совет тем, кто имеет скрытые мотивы: очернение и дискредитация китайской вакцины может только помешать темпам мировой борьбы с эпидемией. "Отказ от предрассудков, отчужденности и враждебности, объединение и сотрудничество для скорейшей победы над эпидемией - это единственно правильный выход", - резюмировали в дипмиссии.-0-

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